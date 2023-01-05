BİST100’de düşüş yüzde 5’e ulaştı, devre kesici çalıştı

Borsa İstanbul BİST100 endeksinde negatif başlayan gün öğleden sonra gelen sert satışlarla daha olumsuza döndü.

Saat 16.31 itibariyle yüzde 5’e ulaşan BİST100’deki günlük düşüşle devre kesici çalıştı.

Borsadan yapılan açıklamada “Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur” denildi.

Devre kesicinin devreye girmesi itibariyle bankacılık endeksinde günlük düşüş yüzde 5,26, sanayi endeksinde yüzde 4,84, halka arz endeksinde yüzde 6,08, mali endekste yüzde 5,52, XTUMY'de yüzde 5,62, holdingler endeksinde ise yüzde 5,46'ya ulaştı.

BİST100 endeksindeki düşüşe en büyük negatif katkıyı ise THY yaptı. Düşüşün 11.23 puanı THY'den gelirken, Şişecam'ın negatif katkısı 11.08 puan, Aselsan'ın 9.75 puan, Ereğli'nin 9,61 puan, SASA Polyester'in 8,49 puan, Hektaş'ın 8,39 puan, Turkcell'in 8.39 puan oldu.

Bunların yanı sıra perakende, holdingler, bankalar otomotiv, enerji tüm sektörlerdeki öne çıkan şirketlerin de BİST100'deki düşüşe negatif katkısı gözlendi.



İşlemler 17:01'de başlayacak

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada pay piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında saat 16:51:12'de tek fiyat emir toplama, 16:56:12'de eşleştirme yapılacak ve 17:01:12'den itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edileceği belirtildi. Açıklamada “Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 16:51:12'de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 17:01:12'den itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF, yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 17:01:12'den itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir. VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler saat 17:01:12'de yeniden başlayacaktır.Açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır” denildi.