Bitcoin deplasmanda ilk yarıyı önde kapadı

S&P 500 Endeksi’nde yılın ilk yarısında en çok kazandıran dört hisse senedinden üçü Bitcoin madencilerine ait. Bitcoin’indeki getiriyi dörde katlayarak getiri şampiyonu oldular.

Geçen yıl Amerika borsaları için berbat bir yıldı. Bu yılın ilk yarısında ise S&P 500 Endeksi yüzde 14 yükselişle kayıpların bir kısmını telafi etti. Devasa teknoloji şirketlerinden Nvidia yüzde 189, Meta Platformları yüzde 138, Amazon ise yüzde 55’lik bir yükselişle ilk altı ayı tamamladı. Ancak asıl büyük sürpriz ilk yarının en büyük kazananlarının çoğunun, 2022'nin tartışmasız en büyük kaybedeni olan bir sektörden gelmesiydi: Kripto.

Forbes dergisi ilk yarının kazananlarını sıraladı ve ortaya oldukça ilginç bir manzara çıktı. En çok kazandıran dört hisse senedinden üçü Bitcoin madencilerine aitti. Bit Digital hisseleri yüzde 627 arttı ve ilk yarının getiri şampiyonu oldu. Cipher Mining hisseleri yüzde 418 oranında değer kazanarak üçüncü sıraya yerleşti. Diğer bir kripto madencisi Applied Digital de yüzde 353’lük artışla onu takip etti.

Yılbaşından bu yana Bitcoin yüzde 83 değer kazanarak 30 bin doların üzerine çıkmıştı. Biraz daha ilginci, Bitcoin madencilerinin stokunun, borsa gibi bir geleneksel finans altyapısını kullanarak ve Bitcoin ağına dahil olmadan Bitcoin’deki getiriyi dörde katlayabilmesi oldu. Bitcoin ile ademi merkeziyet arasındaki mücadele giderek daha eğlenceli bir hal alıyor.