Bitcoin psikolojik sınırı aştı!

İSTANBUL / EKONOMİ

Bitcoin fiyatları, aralıksız 4 aydır yatırımcısına kazandırırken, bugünkü işlemlerde kritik seviye olarak görülen 30 bin dolar seviyesini aştı. Yarın açıklanacak ABD enflasyon verileri piyasalar açısından kritik olurken, kripto para piyasaları üzerinde de etkili olması bekleniyor. Enflasyon verisi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasındaki yol haritasına karar verirken, göz önünde bulundurduğu en önemli veriler arasında bulunuyor.

Bitcoin 10 ayın zirvesinde

En popüler kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) fiyatları Haziran 2022 tarihinden bu yana ilk kez 30 bin doların üzerine çıkarken, en yüksek 30 bin 468 dolar seviyesine kadar tırmandı. Bitcoin, en düşük ise 29 bin 97 doları gördü. İşlem hacmi açısından en yüksek kripto para birimi, gün içerisinde yüzde 7’ye yakın değer kazanırken, saat 09:38 itibarıyla yüzde 3,08 oranında yükselişle 30 bin 80 dolarda işlem görüyor. Bitcoin son 7 günlük işlemlerde yüzde 7’nin üzerinde değer kazanırken; piyasa değeri 582 milyar dolar oldu.

İşlem hacmi en yüksek ikinci kripto para birimi olan Ethereum (ETH) ise, şu dakikalarda dünkü kapanışına göre yaklaşık yüzde 1,84 oranında yükselişle 1918 dolarda hareket ediyor. ETH, gün içerisinde en düşük 1882 doları, en yüksek ise 1933 doları görürken; son 7 gün içerisinde yüzde 6’ya yakın yükseldi.

Küresel bazda kripto paraların piyasa değeri, son 24 saatte yaklaşık yüzde 4,50 oranında değer kazanarak 1,24 trilyon dolara yükseldi.