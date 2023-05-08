Bitcoin’de düşüş: Dalgalanma son çeyreğe kadar sürebilir

Şenay ZEREN

Bitcoin fiyatları, geçtiğimiz 4 ayı değer kazancıyla tamamlarken, mayıs ayında kötü bir performans sergiliyor. Yaklaşık 2 haftadır psikolojik seviye olan 30 bin dolar seviyesinin altında hareket eden Bitcoin de yeniden düşüş eğilimi hakim görülüyor. Değer kayıplarında Bitcoin ağında yaşanan sıkışma ve işlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance'in çekim işlemlerini askıya alması da etkili oluyor. Haftanın en kritik verisi olan ABD enflasyon verisinin sürpriz gelmesi halinde piyasalarda hareketlilik yaşanabilir. ABD nisan ayı enflasyonu çarşamba günü Türkiye saatine göre 15.30’da açıklanacak.

Binance, son 10 saat içinde Bitcoin çekme emirlerinin gerçekleştirilmesini iki kere durdurdu. Binance'ın resmi Twitter hesabından yapılan ilk açıklamada şöyle belirtildi: Bekleyen işlemlerin büyük hacmi nedeniyle BTC çekme işlemlerini geçici olarak kapattık. Ekibimiz şu anda bir düzeltme üzerinde çalışıyor ve mümkün olan en kısa sürede BTC çekme işlemlerini yeniden aktif hale getireceğiz. İçiniz rahat olsun.

Dünyanın en büyük kripto borsası, bu açıklamasından yaklaşık 3 saat sonra şöyle değerlendirdi: Gelecekte benzer bir durumun tekrarlanmaması için ücretlerimiz yeniden düzenlendi. Zincir üzerindeki etkinliği izlemeye ve gerekirse buna göre ayarlamaya devam edeceğiz. Ekibimiz ayrıca bu tür durumlarda yardımcı olacak BTC Lightning Network para çekme işlemlerini etkinleştirmek için çalışıyor.

Bitcoin'de kayıplar sürüyor

En popüler kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) fiyatları, bugün içinde 27 bin 607 dolara kadar gerilerken, en yüksek 29 bin 239 doları gördü. BTC, saat 14.28 itibarıyla yüzde 2,85 oranında düşüşle 27 bin 973 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin son 7 günlük işlemlerde yüzde 2’ye yakın değer kaybederken; piyasa değeri 541 milyar dolar oldu.

İşlem hacmi en yüksek ikinci kripto para birimi olan Ethereum (ETH) ise, şu dakikalarda dünkü kapanışına göre yaklaşık yüzde 2,19 oranında düşüşle 1859 dolar seviyesinde hareket ediyor. ETH, gün içerisinde en düşük 1840 doları, en yüksek ise 1955 doları görürken; son 7 gün içerisinde yüzde 2’nin üzerine düştü.

Küresel bazda kripto paraların piyasa değeri, son 24 saatte yaklaşık yüzde 2,66 oranında değer kaybederek 1,97 trilyon dolara geriledi.

Dalgalı hareketler yılın son çeyreğine kadar sürebilir

Rıdvan Baştürk – Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu

Bitcoin’de mart ortasından bu yana oldukça yatay hareketler görmekteyiz. Kendine bir yön tayin edemeyen Bitcoin’de bant hareketi izliyoruz. Bu süreçte piyasada birçok gelişme yaşanmasına rağmen bu durum Bitcoin’de net bir fiyatlamaya neden olmadı. 2021 yılını düşük faiz ve bol para ortamında iyi değerlendiren kripto para piyasası, geçen yıl yükselen faiz ve azalan para ortamında önemli oranda kan kaybetmişti. Bu yıl ise, para politikalarının belirsizliği fiyatlarda dalgalanmaya yol açıyor.

Bu yönsüz, dalgalı hareketlerin en azından yılın son çeyreğine kadar sürmesi beklenebilir. Bu süreçte fiyatlar yükselince coşkuya, fiyatlar düşünce karamsarlığa gerek olmayacağını düşünüyorum.

Düşüşler alım fırsatı olabilir

Fed’in faiz artırım sürecinin sonuna geldik gibi gözüküyor. Fakat faiz indirim sürecinin ne zaman başlayacağı konusu belirsiz. Ben 2023 sonu, 2024 başı gibi bu faiz indirim beklentilerinin iyiden iyiye artacağını düşünüyorum. Bu durum kripto para piyasası için pozitif olacaktır.

Bu sürece kadar ise piyasada yaşanacak düşüşleri orta-uzun vade bakış açısıyla kademeli alım fırsatı olarak değerlendirmek gerekiyor.

Teknik açıdan baktığımızda kısa vadede 26.500 - 31.000 bandını izliyoruz. Mevcut aşamada bu bant değerlendirilebilir. Olası beklenmedik bir negatif durumda ise fiyatların 23.000’e kadar inme durumu oluşabilir. Fakat bu bölgelerden alım talebinin geleceğini düşünüyorum. Bitcoin’de yukarı ivme ise, ancak 31.000 - 32.000 bandı geçilirse güçlenecektir.

Ethereum’da son günlerde yüksek oynaklık gördük. Cuma günü 2020 dolar seviyesine kadar yükselen Ethereum, ardından hızlı bir şekilde 1850 bölgesine kadar geriledi. Burada da düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Seviye olarak 1830 ve 1730 önemli destekler olarak izlenmelidir.