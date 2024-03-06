Bitcoin'de yükseliş devam eder mi? Uzman isimden yeni senaryolar

Bitcoin fiyatlarında hızlı yükseliş devam ederken, dün tarihi zirvesini 69 bin 322 dolara yükseltti. Lider kripto para birimi, sonrasında gelen kâr satışlarıyla 60 bin doların altına kadar geri çekildi. Bitcoin, bugünkü işlemlerde ise, en yüksek 67 bin 661 doları görürken; saat 14.14 itibarıyla yüzde 7,47 primle 66 bin 559 dolarda hareket ediyor.

Kripto para piyasalarının hareketli olduğu bu dönemde; Nasıl Bir Ekonomi youtube kanalımızda yayınlanan 'Haftanın Stratejisi' programımızı kripto paralara ayırdık ve konuğumuz Ekonomist Erkan Öz oldu.

Erkan Öz ile Bitcoin'de yükselişin devam edip etmeyeceğinin yanı sıra; 2024 beklentilerini de konuştuk. Öz ayrıca, nisan ayında gerçekleşecek 'Bitcoin yarılanma' süreci sonrası piyasaların olası seyrini anlattı.

"Bitcoin enflasyondan korunma aracı mıdır; Bitcoin, altının yerini alabilir mi?" sorularına yanıt veren Erkan Öz, gelecek vadeden kripto para projelerini de değerlendirdi.

Ekonomist Erkan Öz, yatırımcılara portföy sepeti önerisinde de bulundu.