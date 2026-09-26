Bitget saldırısı sonrası Kuzey Kore'nin kripto geliri 1 milyar doları geçti

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Siber güvenlik ve blokzincir analitik kurumları tarafından hazırlanan son raporlar, Bitget borsasını hedef alan karmaşık saldırının ardındaki izlerin Kuzey Kore destekli hacker gruplarına uzandığını ortaya koydu. Borsa altyapısındaki açıktan yararlanan saldırganların yüz milyonlarca dolar değerinde dijital varlığı ele geçirmesiyle birlikte, Kuzey Kore'nin bu yıl içerisinde kripto operasyonlarından sağladığı toplam gelir 1 milyar dolar sınırını geride bıraktı.

Yaptırımları aşmak için dijital varlık hedefi

Uluslararası mali yaptırımlar ve ticari ambargolar altında bulunan Pyongyang yönetiminin, devlet destekli korsan gruplarını küresel finansal sistemin dışındaki kripto ekosistemine yönlendirdiği belirtiliyor. Ele geçirilen fonların karıştırma (mixer) servisleri ve merkeziyetsiz borsalar üzerinden aklanarak ülkenin stratejik harcamaları ile askeri programlarının finansmanında kullanıldığı değerlendiriliyor.

Siber güvenlik uzmanlarından küresel borsa uyarısı

Kuzey Kore bağlantılı grupların giderek daha gelişmiş sosyal mühendislik ve yazılım açıklarından faydalanma teknikleri kullandığı vurgulanıyor. Siber güvenlik uzmanları, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının ile borsa platformlarının soğuk cüzdan mimarilerini güçlendirmeleri ve çoklu imza (multi-sig) güvenlik protokollerini sıkılaştırmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.