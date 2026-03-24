BlackRock CEO’su Fink, piyasa zamanlamasına karşı uyardı

BlackRock CEO'su Larry Fink, yatırımcıları piyasa zamanlaması cazibesine kapılmamaya davet ederek tarihsel olarak çalkantılı dönemlerde yatırımda kalmanın çok daha güçlü getiriler sunduğunu savundu.

Fink, "Zaman içinde, yatırımda kalmak zamanlamayı doğru ayarlamaktan çok daha önemli oldu. Piyasanın en güçlü günlerinden bazıları, en rahatsız edici manşetlerin ortasında geldi" dedi.

Son yirmi yılı çarpıcı bir örnek olarak gösteren Fink, S&P 500'e yatırılan her bir doların sekiz kattan fazla büyüdüğüne dikkat çekti. Ancak bu süreçteki en iyi 10 günü kaçıran yatırımcılar, elde edebileceklerinin yarısından azını kazanabildi.

"Küresel kapitalizmin eski modeli çatlıyor"

Fink, "Tehlikeli olan gürültüye çok odaklandığımız için gerçekten önemli olanı unutuyoruz. Bugünkü manşetlerin arkasındaki güçler uzun süredir birikiyordu. Küresel kapitalizmin eski modeli çatlıyor. Ülkeler enerji, savunma ve teknoloji alanlarında öz yeterlilik kazanmak için muazzam kaynaklar harcıyor" dedi.

BlackRock, 2025 yılı sonunda yönetimindeki varlıkları 14 trilyon dolar olan dünyanın en büyük varlık yöneticisi.

Fink aynı zamanda yapay zekanın hızlı yükselişinin, halihazırda varlık sahibi olanları zenginleştirirken diğerlerini daha da geride bırakarak eşitsizliği derinleştirebileceği konusunda uyardı.

"Son birkaç nesilde yaratılan büyük servet, büyük ölçüde halihazırda finansal varlıklara sahip olan kişilerin eline geçti. Şimdi ise yapay zeka bu örüntüyü çok daha büyük ölçekte tekrarlama tehlikesi taşıyor" dedi.