BlackRock, Wall Street tavsiyesini 'ağırlık artır'a yükseltti
BlackRock Investment Institute, ABD hisse senetlerine yönelik tavsiyesini “nötr” seviyeden “ağırlık artır” seviyesine yükseltti.
BlackRock, özellikle teknoloji sektöründeki güçlü kâr büyümesinin Orta Doğu kaynaklı risklerin etkisini sınırlayabileceğini değerlendirdi.
Kararda, şirket kârlılık beklentilerinin güçlü seyretmesi ve petrol fiyatlarında olası yükselişin küresel büyüme üzerindeki etkisinin sınırlı kalacağı öngörüsü etkili oldu.
Raporda, teknoloji sektörünün 2026 yılında %43 kâr büyümesi kaydetmesinin beklendiği, oranın geçen yıl %26 seviyesinde olduğu ifade edildi. Kurum, bu görünümün ABD hisse senetlerine yönelik tavsiye artışını desteklediğini bildirdi.
Varlık yönetim şirketi ayrıca güçlü kârlılık beklentilerini gerekçe göstererek gelişen ülke hisse senetlerine yönelik tavsiyesini de yukarı yönlü revize etti.