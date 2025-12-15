BlackRock: Yapay zekâ piyasa kurallarını yeniden yazıyor

BlackRock Investment Institute (BII), "2026 yılı Global Görünüm" raporunda küresel ekonomi ve finansal piyasaların birkaç “mega güç” tarafından köklü biçimde dönüştürüldüğünü, bunların başında ise yapay zekânın (AI) geldiğini vurguladı. Rapora göre yapay zekâ yatırımları hem hız hem de ölçek açısından benzeri görülmemiş bir sermaye harcaması dalgası yaratabilir.

BlackRock, teknolojide sermaye-hafif büyümeden sermaye-yoğun büyümeye geçildiğine dikkat çekerken, bu dönüşümün yatırım ortamını fiziksel, finansal ve sosyo-politik sınırlar açısından zorladığını belirtiyor. Jeopolitik parçalanma, finansın geleceği ve enerji dönüşümü gibi diğer mega güçler önemini korusa da bugün piyasaları en güçlü şekilde yönlendiren tema yapay zekâ olarak öne çıkıyor.

Risksiz yatırım kalmadı!

Matriks Haber'in aktardığına göre, BII, bu yeni ortamda risksiz bir yatırım pozisyonunun kalmadığını ve aktif yatırımın önemini vurguluyor.

Yakın zamanda bazı yatırımcıların hisse değerlemeleri ve olası bir yapay zekâ balonu konusunda endişelendiği hatırlatılan raporda, BlackRock, Shiller fiyat/kazanç oranının ABD hisselerinin dot-com ve 1929 dönemlerinden bu yana en pahalı seviyelerde olduğunu gösterdiğini vurguladı. Rapora göre, büyük tarihsel dönüşümlerin tamamında piyasa balonları görülmüş olsa da bu balonların genellikle patladıktan sonra netleştiği ve öncesinde bir süre daha büyüyebildiği vurgulanıyor.

Bu nedenle BlackRock, yapay zekâ dönüşümünü izlerken yatırımların ve potansiyel gelirlerin büyüklük mertebelerini karşılaştırmaya odaklandığını belirtiyor. Yapay zekâya bağlı sermaye harcaması planlarının “mikrodan makroya” taşacak kadar büyük olduğu ifade edilirken, toplam gelir potansiyelinin bu harcamaları haklı çıkarabileceği, ancak bu gelirlerin ne kadarının yapay zekâyı inşa eden teknoloji şirketlerine yansıyacağının belirsiz olduğu kaydediliyor.

ABD hisselerinde yüklü pozisyon sürüyor

BlackRock, uzun vadeli ABD Hazine tahvillerinde taktiksel olarak underweight pozisyonuna geçtiğini belirtti.

Yapay zekâ temasının genişlemesi ve Fed faiz indirimlerinin risk iştahını desteklemesi nedeniyle ABD hisse senetlerinde 'overweight' pozisyonunu koruyan BlackRock, Avrupa'nın ABD'ye kıyasla geride kalan kazanç büyümesinin, Avrupa hisseleri için nötr kalmasına neden olduğunu, ancak finans ve sanayi gibi sektörleri tercih ettiğini vurguladı.

Japon hisse senetlerini tercih ettiği taktiksel ve stratejik pozisyonlardan biri olarak değerlendiren BlackRock, Japon devlet tahvillerinde ve genel olarak gelişmiş ülke uzun vadeli tahvillerinde 'underweight' pozisyonunda olduğunu, çekici getiri, sınırlı ihraç ve sağlıklı devlet bilançoları nedeniyle gelişmekte olan ülke döviz cinsinden borçlarını tercih ettiğini bildirdi.

Blackrock, Hindistan'ın, mega güçlerden yararlanmak isteyen uzun vadeli yatırımcılar için gelişmekte olan piyasalar arasında en cazip fırsatlardan birini sunduğunu düşünüyor.