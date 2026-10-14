BlackRock'ın üçüncü çeyrek performansı piyasa beklentilerini aştı

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BlackRock'ın düzeltilmiş hisse başına kârı 15,93 dolar ile 14,15 dolarlık beklentinin üzerinde gerçekleşti. Gelirleri ise 7,75 milyar dolara ulaşarak 7,4 milyar dolarlık tahmini geride bıraktı.

BlackRock'ın yönetimi altındaki varlıkların büyüklüğü 15,49 trilyon dolar olurken, piyasa beklentisi 15,57 trilyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Şirketin temel yönetim ücretleri ve menkul kıymet ödünç verme faaliyetlerinden elde ettiği gelir 6,04 milyar dolar ile 5,99 milyar dolarlık beklentiyi aştı.

BlackRock'ın üçüncü çeyrekteki net fon girişleri ise 205,47 milyar dolara ulaşarak 171,51 milyar dolarlık piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.