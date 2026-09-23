BlackRock'tan yapay zeka ve kripto para öngörüsü

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BlackRock'ın yapay zeka ve dijital varlıklara ilişkin araştırma raporunda üç temel kullanım alanı öne çıkarıldı.

Bunlardan ilki, makineler arasında yüksek frekanslı ve otomatik mikro ödemeler. Rapora göre otonom yapay zeka ajanları, x402, Stripe ve Tempo'nun MPP protokolü ile OpenAI'ın ACP'si gibi altyapılar aracılığıyla insan müdahalesi olmadan itibari para destekli stablecoinlerle ödeme gerçekleştirebilir.

Tokenize varlıkları doğrudan yönetebilecekler

İkinci kullanım alanı, tokenize edilmiş finansal varlıkların programlanabilir şekilde kullanılmasını kapsıyor. Yapay zeka sistemlerinin akıllı sözleşmeler üzerinden tokenize gerçek dünya varlıklarında doğrudan işlem yapabileceği ve fon yönetebileceği değerlendiriliyor.

Üçüncü başlıkta ise bilgisayar kaynaklarının dijital varlıklara dönüştürülerek finansallaştırılması ve teminat olarak kullanılabilmesi yer alıyor.

Stablecoin işlemleri 11 trilyon doları aştı

BlackRock, düzeltilmiş stablecoin işlem hacminin 2025'te 11 trilyon doları aştığına dikkat çekti. ABD, Avrupa ve Asya-Pasifik bölgesinde dijital varlıklara ilişkin düzenleyici çerçevenin daha belirgin hale gelmesinin de bu dönüşümü desteklediği belirtildi.

Rapora göre blockchain altyapısı, yalnızca insanların spekülatif işlemler yaptığı bir araç olmaktan çıkarak otonom yapay zeka ekonomisinin merkezi olmayan değer mutabakat ve ödeme ağı haline gelebilir.