Bloomberg: Finans merkezi hedefi için düğmeye basıldı, vergi avantajları genişliyor

Bloomberg’in haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İstanbul Finans Merkezi’nde (İFM) sunulan vergi avantajlarının kapsamını genişletecek bir yasa teklifini bu ay Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunmayı planlıyor.

Söz konusu adımın, özellikle jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde yatırımcıların yön arayışına girdiği küresel finans ortamında Türkiye’nin cazibesini artırmayı hedeflediği belirtiliyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte İFM’de faaliyet gösteren şirketlere sağlanan teşviklerin genişletilmesi ve daha fazla uluslararası finans kuruluşunun İstanbul’a çekilmesi amaçlanıyor.

Konuya yakın kaynaklara göre, teklifin detayları henüz netleşmemekle birlikte, vergi avantajlarının kapsamının genişletilmesiyle İFM’nin bölgesel bir finans merkezi olarak konumunun güçlendirilmesi hedefleniyor.

Açıklamalar peş peşe gelmişti

Geçtiğimiz günlerde İFM Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, bir röportajında 40'ın üzerinde firmayla görüşmeler gerçekleştirdiklerini söylerken, Uzakdoğu bölgesinden (Malezya, Japonya, Singapur, Güney Kore, Hong Kong) yoğun ilgi gördüklerini ve yakın temas halinde olduklarını belirterek, "Bölge ülkelerinden ilgili bakanlık ve parlamento üyeleri seviyesinde görüşüyor ve işbirliği potansiyellerini değerlendiriyoruz" demişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra’da yaptığı açıklamalarda, Türkiye’nin tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği bu dönemde “Orta Koridor”un önemli bir parçası olduğunu söylerken, bu durumun ülkeye bölgesel bağlantı projelerinde kritik bir rol kazandırdığını ifade etmişti. Şimşek, bu gelişmelerin Türkiye’nin küresel ekonomideki konumunu daha da güçlendireceğini vurgulamıştı.

Kabine toplantısının yaptığı açıklamalarda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Erken ya da ara seçim yok, Türkiye’yi çokuluslu şirketler için yönetim merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin uluslararası yatırımcıların gelecek planlamalarında bir istikrar adası olarak, bir güvenli liman olarak öne çıktığını görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz” demişti.