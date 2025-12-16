Bloomberg: Fonlarda nitelikli yatırımcı için varlık tutarı 10 kat arttırılabilir!

Geçen ay yaşanan piyasa dalgalanmalarının ardından bireysel yatırımcıların serbest fonlara erişimini zorlaştıracak yeni önlemler planlanıyor.

Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, ekonomi yönetimi serbest fonlara yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için koşulları sıkılaştırmaya hazırlanıyor.

Habere göre, küçük yatırımcıyı korumak isteyen ekonomi yönetimi, serbest fonların riskli varlıklarına yatırımı zorlaştırabilir. Bu kapsamda nitelikli yatırımcı olmak için gereken varlık tutarının 10 kat arttırılarak 10 milyon liraya çıkarılması değerlendiriliyor. Öte yandan kararın henüz nihai olmadığı ve değişebileceği de vurgulanıyor.

Haberde Türkiye'de serbest fonların yönetimi altındaki varlıkların 117 milyar dolara ulaştığı ve bu yıl yaklaşık 2 katına çıktığı belirtiliyor.

10 kat artış planlanıyor

Kaynaklara göre, düzenlemenin amacı fonların kullandığı daha riskli işlem stratejilerinden küçük yatırımcıları korumak olurken, “nitelikli yatırımcı” sayılabilmek için gerekli asgari finansal varlık tutarının ciddi biçimde artırılması gündeme geldi.

Yetkililerin, nitelikli yatırımcı olabilmek için gereken finansal varlık alt sınırını 10 milyon TL’ye çıkarmayı değerlendirdiği belirtildi. Mevcut durumdaki eşik seviyesinin yaklaşık 10 katına denk geliyor.

Söz konusu rakam henüz kesinleşmezken, planlamanın değişebileceği de ifade edildi.

Göz fonlara çevrilmişti

Kasım ayında bir portföy yönetim şirketinin fonlarından yaşanan hızlı çıkışlar nedeniyle piyasada likidite baskısı oluşmuştu.

Bu gelişme sonrası olası piyasa manipülasyonu ve daha sert yaptırımlar gerekip gerekmediği yönünde tartışmalar arttı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ömer Gönül, katıldıkları bir zirvede bu konuya işaret eden açıklamalarda bulunmuştu.

Fonların büyüklüğü 2 katına çıktı

Türkiye’de faaliyet gösteren serbest fonların yönettiği toplam varlık büyüklüğünün yaklaşık 117 milyar ABD doları seviyesine ulaşırken, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu verilerine göre bu fonların toplam büyüklüğü bu yıl yaklaşık iki kat arttı.

Hızlı büyüme, finansal istikrar ve yatırımcı korunması konularını düzenleyicilerin gündemine taşıdı.

Sermaye Piyasası Kurulu konuya ilişkin yorum yapmazken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Simsek başkanlığındaki bir komitenin, finansal istikrarın korunması ve hedge fonlar ile para piyasası fonlarının etkilerini ele aldığı belirtildi. Toplantılarda, piyasa güveninin sürdürülmesi ve olası risklerin sınırlandırılması üzerinde durulduğu aktarıldı.