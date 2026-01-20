Bloomberg: İtalyan bankasının tahvil işlem masası tamamen kadınlardan oluşuyor

Bloomberg’in haberine göre, İtalya’nın Napoli kentinde faaliyet gösteren Banca Promos, bankacılık sektöründe erkek egemen dünyada alışılmışın dışına çıkıyor. Bankanın tahvil işlem masası, tamamı kadınlardan oluşan bir ekip tarafından yönetiliyor. Sabit getirili menkul kıymetler alanında faaliyet gösteren bu masada sekiz kadın trader görev yapıyor.

Sabit getirili işlemlerde köklü geçmiş

1980 yılında kurulan Banca Promos, faaliyetlerine ağırlıklı olarak kurumsal ve devlet tahvilleri aracılığıyla başladı. Banka, sabit getirili menkul kıymetler işlem masasını ise 90’lı yılların sonlarında oluşturdu. Bölüm, yıllar içinde bankanın temel gelir kaynaklarından biri haline dönüştü.

Bankanın yıllık tahvil işlem gelirleri yaklaşık 3 milyon Euro seviyesinde bulunuyor. 2024 yılında aracılık edilen toplam işlem hacmi ise 15,5 milyar Euro olarak kaydedildi. Aynı dönemde tahvil işlem gelirleri yüzde 7’nin üzerinde artış gösterdi.

Yeniden yapılanma süreci

2013 yılında yaşanan personel ayrılıkları, tahvil işlem masasının kadrosunun yarı yarıya azalmasına yol açtı. Bu süreç sonrasında masa, görevde kalan çalışanlarla yeniden yapılandırıldı. Zaman içinde ekip yapısı değişirken, 2023 yılında son erkek çalışanın da ayrılmasıyla masa tamamen kadınlardan oluşur hale geldi.

Bankada toplam 30 personel görev yaparken, bunların 19’u kadın çalışanlardan oluşuyor. Bu dağılım, Banca Promos’un kurumsal yapısında kadın istihdamının önemli bir yer tuttuğunu gösteriyor.

Uluslararası müşteri ağı

Tahvil işlem masası, 50 ülkede alıcı ve satıcıları eşleştirerek faaliyet yürütüyor. Bankanın yaklaşık 400 müşterisi bulunuyor. Müşteri portföyü; emeklilik fonları, varlık yönetim şirketleri, sigorta şirketleri ve küçük ölçekli bankalardan oluşuyor.

İşlem masasında her çalışan belirli bir dil ve coğrafi bölgeye odaklanıyor. Masada Almanca, Fransızca, İspanyolca, İngilizce ve Romence alanlar bulunurken, bu yapı, bankanın uluslararası piyasalarda etkinliğini de artıyor.

Banka, büyümeyi güvence altına almak amacıyla stratejik ortak arayışını sürdürüyor. 2024 yılında danışmanlık giderleri nedeniyle zarar açıklayan bankanın, 2025’te tahvil işlem hacminin 19 milyar Euro’yu aşması bekleniyor.