Bloomberg: Norveç Varlık Fonu, Türkiye’de portföy şirketiyle SPK cezası sonrası yollarını ayırdı

Bloomberg’den Kerim Karakaya ve Donal Griffin haberine göre, Dünyanın en büyük varlık fonu olarak bilinen Norveç Varlık Fonu, Türkiye’de faaliyet gösteren İstanbul Portföy Yönetim şirketiyle bağlarını kopardı.

Fon, kendi adına yaklaşık 600 milyon dolarlık varlığı yöneten şirketle ilişkisini, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilen cezasının ciddiyeti ve bu durumun şirket tarafından proaktif şekilde açıklanmaması nedeniyle sonlandırdı.

Norveç Varlık Fonu Türkiye’de yeni bir portföy şirketi arayışına yönelerek Türk varlık yönetim şirketlerinden teklifler aldı. Yeni şirket ile ilgili kararın gelecek aylar içinde verilmesi bekleniyor.

600 milyon dolarlık varlığı yönetiyordu

Norveç’in 2,1 trilyon dolarlık egemen varlık fonu olan Norveç Varlık Fonu, SPK’dan uygunsuz işlem gerekçesiyle üst düzey yöneticilerinden birine ceza kesilmesinin ardından Türkiye’deki finans şirketiyle ilişkisini sonlandırdı.

Konuya yakın kaynaklara göre Oslo merkezli fon, kendi adına yaklaşık 600 milyon dolarlık varlığı yöneten İstanbul Portföy ile ilişkisini Kasım 2025’te sonlandırdı.

Bu adım, Türkiye’deki SPK’nın şirketin yönetici ortaklarından birine, iki yerel hissede piyasa manipülasyonu niteliğinde bir işlem nedeniyle ceza kesmesinin hemen ardından geldi.

Türkiye’de 1,8 milyar dolarlık varlıkları bulunuyor

Kaynaklardan biri, Norveç fonunun kararının SPK’nın verdiği cezanın ciddiyeti ve şirketin bu durumu proaktif biçimde açıklamaması nedeniyle alındığını belirtti.

NBIM sözcüsü konuyla ilgili yorum yapmayı reddederken, aynı şekilde İstanbul Portföy de açıklama yapmadı.

Kaynaklara göre İstanbul Portföy, NBIM’in Türkiye’de bulunan 17,4 milyar Norveç kronu (1,8 milyar dolar) büyüklüğündeki varlıklarının bir bölümünü yönetiyordu.

NBIM’in dünyada 102 milyar dolarlık varlığı var

NBIM adına dünya genelinde 100’den fazla portföy yöneticisi yaklaşık 102 milyar dolarlık varlığı yönetiyor.

Dünyanın en büyük egemen varlık fonu NBIM Üst Yöneticisi Nicolai Tangen, 2024 yılında LinkedIn’de yaptığı paylaşımda, diğer ülkelerdeki portföy yöneticilerini “yerel bilginin kritik olduğu” ve bu şirketlerin “sahada neler olduğunu bildiği” piyasalarda kullandığını belirtmişti.

Hangi hisselerde ceza verildi?

SPK, İstanbul Portföy yönetici ortağı Tufan Deriner’e, 23 Ekim 2025 tarihli bültene göre, Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii AŞ (BTCIM) ve Batısöke Söke Çimento Sanayii TAŞ (BSOKE) hisselerinde “arz, talep ve fiyat hakkında yanıltıcı izlenim oluşturduğu” gerekçesiyle 18,5 milyon lira (423 bin dolar) para cezası verdi.

Konuya yakın kaynaklar, cezaya konu işlemlerin NBIM’in Türkiye fonlarıyla ilişkili olmadığını, bu fonların İstanbul Portföy bünyesinde başka bir portföy yöneticisi tarafından yönetildiğini söyledi. Deriner yorum yapmayı reddederken, İstanbul Portföy, cezada doğrudan adı geçen taraf olmadı.

Şirket arayışı sürüyor

Norveç fonu Türkiye’de yeni bir yatırım yöneticisi arayışını sürdürüyor.

Kaynaklara göre, 2025’in Aralık ayında diğer Türk portföy yönetim şirketlerine, NBIM yetkilileriyle kısa süre içinde görüşme yapmaları için davet gönderildi. En az üç şirket, fonun Türkiye’deki varlıklarını nasıl yöneteceklerine dair teklif sundu ve kararın yakın dönemde verilmesi bekleniyor.

En yüksek aylık çıkış

Norveç, petrol gelirlerini 1996 yılında NBIM’e dönüşecek yapıya aktarmaya başladı. Günümüzde borsada işlem gören şirketlerin en büyük yatırımcısı konumundaki fonun, 2025 sonu itibarıyla Türkiye’de 79 şirkette hissesi bulunuyordu.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği verilerine göre, NBIM’in ilişkisini sonlandırdığı ay İstanbul Portföy tarihindeki en yüksek aylık net çıkışı yaşadı. Şirketten yaklaşık 27 milyar lira (617 milyon dolar) çekildi. Bu tutar, o dönemde yönetilen toplam varlıkların yüzde 15’inden fazlasına karşılık geliyor. Güncel verilere göre, İstanbul Portföy yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığı yönetiyor.