Bloomberg: Türkiye, ABD tahvillerinin neredeyse tamamını sattı

Bloomberg’den Beril Akman haberine göre, Türkiye, mart ayında ABD Hazine tahvili varlıklarının neredeyse tamamını sattı.

ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’nin ABD tahvili 16 milyar dolardan 1,8 milyar dolara geriledi.

Satışların, İran savaşı sonrası piyasalarda yaşanan dalgalanma sırasında Türk Lirası’nı desteklemek amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Bu süreçte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın da (TCMB) ekonomideki dalgalanmaya karşın döviz ve altın rezervlerinden satış yaptığı da hatırlatıldı.

Müdahalelere rağmen TL üzerindeki baskı sürerken, enflasyon yüzde 32,4’e yükseldi ve Türkiye’nin tahvil faizleri rekor seviyelere çıktı. Küresel piyasalarda da tahvil faizlerinde yükselişler izleniyor.