Bloomberg: Yabancıların TLREF tahvil talebi patladı!

“Türkiye'deki yüksek enflasyon, Merkez Bankası’nın faiz oranına endeksli tahvili parlayan bir yıldız haline getiriyor” denilen Bloomberg haberine göre, yurtdışı yatırımcılar da piyasadaki diğer enstrümanlara yönelmeyi düşünmüyor. Haberde TLREF ilgisi şu şekilde anlatılıyor:

“TLREF olarak adlandırılan ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) gecelik referans oranına endeksli bu tahviller, yükselen piyasalarda olağanüstü getiri arayışındaki yabancı fon yöneticileri arasında giderek daha popüler hale geliyor. Bu tahviller, ağırlıklı olarak yerel bankalar tarafından bilanço yönetimi için tutulduğundan, yabancılar için alımı veya satımı nispeten zor oldu.

TLREF, Venezuela’dan sonra dünyadaki en yüksek oran olan yüzde 50 civarında bir getiri sunuyor. Türkiye’de enflasyonla mücadelenin uzun vadeli bir zorluk olduğunu ve faiz oranlarının önümüzdeki yıla kadar yüksek kalması gerektiğini düşünen yatırımcılar için bu tahviller cazip hale geliyor. Bu oranların oldukça altında kalan, Türkiye’nin 2 yıllık ve 10 yıllık tahvillerinin getirileri bugün sırasıyla yüzde 42,1 ve yüzde 28,7 seviyelerinde işlem gördü.

TCMB'den faiz indirimi beklenmiyor

"Ağırlıklı olarak TLREF tahvillerini tercih ediyorum” diyen Londra’daki Abrdn Yatırım Direktörü Kieran Curtis, "Sabit kuponlu tahvillerde yaklaşık 20 puanlık bileşik getiri düşüşü var. Bu, önemli bir faiz indirimi anlamına geliyor” dedi.

Bu işlemin ardındaki fikir, TCMB’nin enflasyonla mücadelede daha uzun süre şahin kalması gerektiği olurken, enflasyon Ekim 2022’de yüzde 86'ya kadar çıkarak, bu yıl mayıs ayında tekrar yüzde 75'e ulaştığı da dikkat çekiyor.

TLREF tahvillerini geleneksel borçlanma araçlarına tercih eden çoğu yatırımcı, yakın gelecekte faiz indirimlerinin olacağını düşünmüyor.

"Bu yıl bir indirim beklemiyorum" diye Curtis, faiz indirimlerinin 2025 başlarında başlayacağını öngördü.

TCMB’den “şahin” sinyaller

Merkez Bankası, ağustos ayında beşinci kez politika faizini sabit tutarken, gelecek toplantılara dair şahin sinyaller verdi. Para otoritesi, enflasyonu dizginlemek amacıyla en son mart ayında faizleri 500 baz puan artırmıştı.

Generali Varlık Yönetimi Küresel Gelişen Piyasalar Stratejisti Guillaume Tresca, dezenflasyon sürecinin uzun olacağını ve politika yapıcıların güvenilirliği pekiştirmek için yüksek faiz oranlarını sürdürmesi gerektiğini belirterek, yakın zamanda bir faiz indirimi beklemediğini söyledi.

"TL cinsinden devlet tahvilleri, o kadar ucuz değil”

"Faizleri erken indirirseniz, önceki kararların tüm faydalarını kaybedebilirsiniz” diyen Tresca’nın görüşüne paralel, sabit getirili TL tahvilleri bu yılın başlarına kıyasla yatırımcılar için daha az cazip hale geldi. Tresca, enflasyonla mücadelenin zorlu kısmının hâlâ devam ettiğini, çoğu olumlu haberin fiyatlandığını da belirtti.

"Türk tahvilleri hem dolar hem de lira cinsinden devlet tahvilleri, artık o kadar cazip değil” diyen Tresca, dolar cinsinden tahvil fiyatlamasına olumlu haberlerin dahil edildiğini, ancak "TL cinsinden devlet tahvilleri, dezenflasyon zorlukları göz önüne alındığında, o kadar ucuz değil” ifadelerini kullanarak, piyasanın kısa vadeli bölümüne odaklanmanın daha iyi olduğunu söyledi.

Farklılaşan talep

Farklı türde tahvillere olan talep, bu ay yapılan son ihalelerde net bir şekilde görüldü. 4 yıllık TLREF tahvillerine olan talep 63,2 milyar lira (1,9 milyar dolar) seviyesine ulaşırken, 2033 vadeli sabit faizli tahvillere gelen teklif miktarı sadece 13,4 milyar lira oldu.

Tresca, "Türk yetkililer doğru politikaları izlediler, ancak bu hâlâ uzun bir yolculuk” derken, “Keskin bir mali uyum ve enflasyondaki yapısal düşüş, yeni Türk varlık pozisyonlarına girebilmek için gerekli” diye de ekledi.

AllianceBernstein Holding LP de, yüksek enflasyon ve para birimindeki daha fazla zayıflama nedeniyle sabit faizli TL tahvillerinin en az altı ay boyunca cazip bir yatırım olmayacağını belirtti.