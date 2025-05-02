BofA: ABD borsalarından bir haftada 8,9 milyar dolar çıktı

BofA'nın EPFR verilerini kullanarak derlediği rapora göre, ABD hisse senetlerinden 30 Nisan haftasında içinde 8,9 milyar dolarlık bir çıkış yaşandı.

BofA, 2024 seçimlerinden bu yana ABD hisse senetlerine her 100 dolarlık girişe karşılık, son üç haftada 5 dolarlık çıkış olduğunu söyledi.

Buna karşılık, Japon hisseleri 4,4 milyar dolar ile 2024 Nisan ayından bu yana en büyük haftalık girişi görürken, Avrupa hisseleri de yatırımcıların ABD varlıklarından uzaklaşmaya devam ettiğinin bir işareti olarak 3 milyar doların biraz üzerinde giriş gördü.

Ancak BofA, ABD varlıklarının yabancı sahipler tarafından terk edildiğine dair bir işaret olmadığını söyledi. ABD hisse senetlerine yabancı alıcılardan yaklaşık 4 milyar dolar giriş oldu ve ABD Hazine tahvillerinde “küçük bir yabancı satışı” olsa da, bu altı haftalık girişi takip etti.

BofA raporuna göre, ABD Hazine tahvilleri 30 Nisan haftasında 4,5 milyar dolar ile 2023'ün sonlarından bu yana görülen en büyük çıkışını yaşadı. Altın ise Ocak ayından bu yana ilk haftalık çıkışını yaşadı.