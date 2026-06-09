BofA: ABD hisselerinde 'ayı' sinyalleri güçleniyor

Bank of America Securities, ABD hisse senetlerinde piyasanın zirveye yaklaştığına işaret eden ayı piyasası sinyallerinin arttığını belirterek yatırımcılara temkinli olunması çağrısında bulundu.

Savita Subramanian liderliğindeki stratejistler, 5 Haziran tarihli notta ABD hisse piyasası için "çok fazla kırmızı bayrak" bulunduğunu ifade etti ve yatırımcılara "kar alın" tavsiyesinde bulundu.

Banka stratejistlerine göre, ayı piyasasına işaret eden göstergelerin yaklaşık yüzde 70'i son dönemde tetiklendi. Bu oran, önceki piyasa zirvelerinde gözlenen ortalamalarla uyumlu bulunuyor.

Subramanian, gösterge S&P 500 endeksinin 20 değerleme ölçütünün 17'sine göre istatistiksel olarak pahalı olduğunu, ayrıca sekiz ölçütte teknoloji balonu dönemindeki seviyelere kıyasla yüksek işlem gördüğünü belirtti.

Stratejistler, yüksek fiyat/kazanç oranına sahip hisselerin düşük çarpanlı hisselere geniş farkla öncülük etmesini "aşırı spekülasyon" işareti olarak değerlendirdi.

Teknoloji hisselerinde 25 yılın en büyük performans ayrışması

Teknoloji sektörü içinde en iyi ve en kötü performans gösteren beşte birlik gruplar arasındaki farkın Şubat 2000'den bu yana en geniş seviyeye ulaştığı belirtildi. Subramanian, S&P 500'deki güçlü görünümün endeks içindeki ayrışmayı maskelediğini ifade etti.

Banka, teknoloji hisselerinde kaldıraç, değerleme ve sermaye yoğunluğu gibi bazı temel göstergelerin sağlıklı olduğunu belirtirken, kasımdaki analizden bu yana birçok göstergenin bozulduğunu vurguladı.

Subramanian, nakit akışı dönüşümünün yataylaştığını, yatırım yapılabilir notlu borç ve hisse arzının arttığını, piyasa değerine oranla geri alımların yavaşladığını ve büyük teknoloji şirketlerinde sermaye harcamalarının faaliyet nakit akışına oranının yıl sonunda yüzde 100'e yaklaşmasının beklendiğini belirtti. Bu oran 2023'te yüzde 40 seviyesindeydi.

Subramanian, "aşırı fiyat hareketlerinin artan istikrarsızlığa işaret edebileceği" uyarısında bulundu.

Bazı münferit hisselerde fırsatlar sürebilir

Buna karşın Bank of America, bazı münferit hisselerde fırsatların sürebileceğini düşünüyor. Subramanian, "S&P 500 hisselerinde fırsat görüyoruz, ancak piyasa değeri ağırlıklı genel endekste değil" değerlendirmesini yaptı.

Bankanın yıl sonu S&P 500 hedefi 7.100 seviyesinde bulunuyor.