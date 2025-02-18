BofA Anketi: Resesyon korkusu azaldı, dolardan umut kesilmedi

Bank of America'nın şubat ayı küresel fon yöneticileri anketine göre, yatırımcıların küresel resesyon korkusu şubat ayında son üç yılın en düşük seviyesine indi.

Ankete katılanların yüzde 52'si ekonomi için, ekonomi anlamlı bir şekilde yavaşlamadan enflasyonun kontrol altına alındığı yumuşak bir iniş bekliyor.

Ankete göre yatırımcıların yumuşak iniş olasılığı son beş ayda ilk kez yükseldi.

'İniş yok' olarak da adlandırılan ekonominin enflasyonist bir ortamda büyüdüğü bir senaryo, 21 ayın en yüksek seviyesi olan yüzde 38'den düşüşle yüzde 36 tarafından bekleniyor.

Ankete göre, enflasyon düşerken ekonominin yavaşladığı ya da resesyona girdiği sert iniş senaryosu ise yüzde 6 oranında bekleniyor.

Dolar, 2025’in yıldızı olabilir!

Bank of America'nın şubat ayı küresel fon yöneticileri anketine göre, yatırımcılar bir ay öncesine kıyasla biraz daha az inançlı olmalarına rağmen doların 2025 yılında en iyi performans gösteren para birimi olmasını beklemeye devam ediyor.

Ocak ayındaki ankette yüzde 41 olan yatırımcıların yüzde 31'i doların daha iyi performans göstermesini bekliyor. Anket ayrıca yatırımcıların yüzde 56'sının doların aşırı değerli olduğunu düşündüğünü gösteriyor ki bu oran geçen ay yüzde 58'di.

Tam kapsamlı bir ticaret savaşı durumunda, doların altından sonra en iyi performans gösteren ikinci varlık olması bekleniyor.

Uzun dolar pozisyonları, Apple ve Amazon'u içeren uzun Magnificent 7 teknoloji hisselerinden sonra en kalabalık ikinci işlem olarak kabul ediliyor.