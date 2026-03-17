BofA anketi: Yatırımcılar boğa piyasasından uzaklaştı

Bank of America'nın (BofA) mart ayı küresel fon yöneticisi anketine göre, yatırımcılar İran'daki savaş ve özel kredi piyasasına ilişkin endişeler nedeniyle ayı piyasasına yöneldi. Anket sonuçları, mart ayında yatırımcı hissiyatının belirgin şekilde kötüleştiğini ortaya koydu.

Küresel ekonominin güçleneceğini bekleyenlerin oranı yüzde 39'dan sadece yüzde 7'ye gerilerken, önümüzdeki 12 ayda küresel enflasyonun (TÜFE) yükseleceğini öngörenlerin net oranı yüzde 9'dan yüzde 45'e fırladı.

Faiz beklentilerinde de keskin bir dönüş yaşandı. Kısa vadeli faizlerin düşeceğini tahmin edenlerin net oranı yüzde 46'dan yüzde 17'ye gerileyerek Şubat 2023'ten bu yana en düşük seviyesine indi.

Ankette ölçülen risk iştahı endeksi ise 8,2'den 5,6'ya düştü. Ancak bu oran, Nisan 2025'teki tarife şoku döneminde kaydedilen 1,8 seviyesinin halen oldukça üzerinde bulunuyor.