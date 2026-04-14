BofA anketi: Yatırımcılarda kötümserlik yükseliyor

Bank of America'nın (BofA) nisan ayı Fon Yöneticileri Anketi, piyasalarda artan bir kötümserliğe işaret ederken, yatırımcılar Fed'den faiz indirimi, ECB'den ise faiz artırımı bekliyor. Aynı zamanda, küresel ekonomide zayıflık öngörülürken, hisse senedi portföy ağırlıkları da önemli ölçüde azaldı.

Anketin detaylarına göre, yatırımcı kötümserliği son on ayın en yüksek seviyesine ulaşırken, katılımcıların yüzde 58'i Fed'in önümüzdeki 12 ay içinde faiz indirimine gideceğini tahmin ediyor. Avrupa Merkez Bankası için ise, katılımcıların yüzde 46'sı aynı dönemde faiz artırımı bekliyor.

Petrol fiyatları cephesinde, yüzde 34'lük bir kesim yıl sonunda 80-90 dolar aralığını öngörüyor.

Portföylerde hisse senedine ayrılan oran şubat ayındaki net yüzde 37'den net yüzde 13'e gerileyerek dikkat çekerken, katılımcıların net yüzde 36'sı küresel ekonomide zayıflık beklentisi içinde olduğunu belirtti.