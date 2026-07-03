BofA, Avrupa borsaları için yıl sonu tahminini yukarı çekti

BofA, ekonomik aktivitenin hızlanmasıyla STOXX 600 endeksinin yıl sonu tahminini 630 puana çıkardı. Enerji fiyatlarındaki normalleşme ve teşvik adımları büyümeyi desteklerken, hisse fiyatlarının halihazırda mükemmele yakın seviyelere ulaşması ihtiyatlı yaklaşımı beraberinde getiriyor. Yapay zeka harcamalarında yaşanabilecek olası bir duraksama ise piyasalar için en büyük risk unsuru olarak görülüyor.

Dengeli büyüme ve kusursuz denge senaryosu

Bölge ekonomisinde taşların yerine oturmaya başlaması, piyasalarda ne ekonomik durgunluğun ne de yüksek enflasyonun yaşandığı, yatırımlar için en ideal ve kusursuz dengenin kurulduğu 'altın denge' beklentilerini artırdı. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikasındaki yumuşama eğilimi ve azalan maliyet baskıları, iç talebi ve şirket karlılıklarını destekleyen temel faktörler haline geldi. Bu durum, yılın geri kalanında ekonomik büyüme ivmesinin kalıcı olabileceği algısını pekiştiriyor.

Rekor karlılık beklentisi ve temkinlilik

Olumlu makroekonomik gelişmelere rağmen, küresel portföylerde Avrupa hisseleri için temkinli kalınması ve pozisyonların sınırlı tutulması gerekiyor. Şirketlerin kar marjı beklentilerinin zaten rekor seviyelere ulaştığını göz önünde bulundurursak, piyasada oluşabilecek bir ivme kaybının ve momentumun tersine dönmesinin getirebileceği satış baskısına karşı dikkatli olmak büyük önem taşıyor.