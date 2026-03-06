BofA: Avrupa ve Japonya hisse senetleri savaş nedeniyle risk altında

Bank of America (BofA) Stratejisti Michael Hartnett, uzayan bir İran savaşının Japonya ve Avrupa'daki banka hissesi odaklı yükselişleri sekteye uğratabileceğini uyardı.

Hartnett, yatırımcıların petrol ve ABD dolarına yönelerek Kore, Japonya ve Avrupa gibi "enerji hissesi maruziyeti düşük petrol ithalatçılarından" uzaklaşabileceğini öngördü. Hartnett, yatırımcıların "uzayan çatışmanın kazananları" olarak görülen varlıklara kayabileceğini, bunun da "enerji hissesi maruziyeti sınırlı petrol ithalatçıları" olan Güney Kore, Japonya ve Avrupa gibi piyasalar aleyhine bir tablo yaratabileceğini belirtti. Stratejiste göre bu süreçte ABD teknoloji şirketleri ile küresel savunma sektörü öne çıkabilecek alanlar arasında yer alıyor.

Söz konusu senaryonun, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılar başlatmasının ardından ve çatışmanın yayılmasıyla birlikte halihazırda piyasalar üzerinde etkisini göstermeye başladığı ifade ediliyor. Avrupa hisseleri geçen yıl nisan ayındaki tarife dalgalanmasından bu yana en kötü haftalık düşüşüne doğru ilerlerken, Japonya’nın Nikkei 225 endeksi için de benzer bir tablo oluştu.

Güney Kore piyasalarında ise yüksek oynaklık dikkat çekti. Kospi endeksi aynı hafta içinde hem rekor düzeyde bir düşüş hem de 2008’den bu yana en büyük yükselişini kaydetti.

Savaşın yedinci gününe girilirken yatırımcıların odağında, enerji sevkiyatlarının kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’ndan neredeyse tamamen durması yer alıyor. Hartnett, çatışmanın daha da tırmanmasının ABD’nin "ABD’nin yapay zekâ üstünlüğünü destekleyecek petrol arzını güvence altına almak için topyekûn bir hamle" yapmasını içerebileceğini söyledi.

Çatışma, Hartnett’in uzun süredir sürdürdüğü ABD dışı varlıklara yönelme çağrısını da tehdit ediyor. Stratejist 2024 sonlarından bu yana uluslararası hisseleri tercih ederken, bu dönemde S&P 500 yüzde 15 yükselirken MSCI ACWI ex-US endeksi yüzde 33 artış gösterdi.