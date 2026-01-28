BofA: Dolar/yen kısa vadede 150-158 bandında kalabilir

BofA yayınladığı araştırma notunda, ABD tarafından bildirilen kur kontrollerinin yenin düşük değerlenmesine yönelik kaygılarla bağlantılı olabileceği ve bunun ABD Hazine tahvillerini desteklediğini ifade etti.

BofA’ya göre Japonya, para birimi, tahvil ve hisse senedi piyasalarını istikrara kavuşturmak için denge arayışında olabilir. Ancak koşulların ani biçimde değişmesi ve USD/JPY’nin son haftalardaki seviyelere hızla geri dönmesi halinde, ABD’nin devrede olmamasının gelecekteki kur kontrollerinin etkinliği açısından risk oluşturabileceği uyarısı yapıldı.

USD/JPY paritesi yüzde 0,2 artışla 152,66 seviyesinde işlem görüyor.