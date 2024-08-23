BofA: Hisse fonlarına 12 haftadır para girişi sürüyor

Bank of America'nın (BofA) EPFR verilerinden derlediği rapora göre, 21 Ağustos'ta sona eren haftada küresel hisse senedi, tahvil ve altın fonlarına sermaye girişi yaşandı.

Yatırımcıların hisse senetlerine 20,4 milyar dolar, tahvillere 15,1 milyar dolar ve altına 1,1 milyar dolar yatırdı.

Fed'in Eylül ayında faiz oranlarını düşürmesine hazırlanırken, yatırımcılar nakit benzeri para piyasası fonlarına 37 milyar dolar akıttılar. Nakit benzeri fonlara sermaye girişi 3 haftada 145,3 milyar dolara ulaştı. Bu, Ocak 2024'ten bu yana görülen en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.

Gelişmekte olan piyasa hisse senedi fonlarına sermaye girişi 21 Ağustos haftasında 4,7 milyar dolar ile devam etti. Üst üste 12 haftadır devam eden bu sermaye girişi şubat ayından bu yana görülen en uzun süreli sermaye girişi oldu.

Yatırım yapılabilir seviyede nota sahip şirket tahvillerine sermaye girişi 43'üncü haftasında devam etti ve 8,1 milyar dolar oldu.