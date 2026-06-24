BofA Japon hisseleri için yıl sonu hedeflerini yükseltti

BofA Global Research, beklenenden güçlü yapay zekâ talebi, Hürmüz Boğazı'nın açık kalma olasılığındaki artış ve şirketlerin özsermaye kârlılığındaki iyileşme nedeniyle Japonya hisse senetleri için yıl sonu hedeflerini yukarı yönlü revize etti.

Banka, Nikkei 225 Endeksi için yıl sonu hedefini 67.000 puandan 76.000 puana yükseltti. TOPIX Endeksi hedefi ise 4.200 puandan 4.400 puana çıkarıldı.

BofA, Japon şirketlerinde özsermaye kârlılığında bugüne kadar kaydedilen artışın ağırlıklı olarak marjlardaki iyileşmeden kaynaklandığını belirtti.

İmalat döngüsünün toparlanmasıyla birlikte kaldıraç artışının özsermaye kârlılığındaki yükselişin yeni itici gücü olmasının beklendiği ifade edildi.

Banka, bu unsurların Japon hisse senetlerinde yıl sonuna kadar ilave yükseliş potansiyeline işaret ettiğini bildirdi.