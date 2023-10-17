BofA: Kötümser yatırımcı nakite akın ediyor

Michael Hartnett liderliğindeki stratejistler, nakit pozisyonları, hisse senedi tahsisi ve ekonomik tahminlere dayanan en geniş duyarlılık ölçüsünün, yaz aylarında bir iyileşme gösterdikten sonra Ekim anketinde düştüğünü yazdı. Yönetim altındaki varlıkların yüzdesi olarak nakit seviyelerinin yüzde 5'in üzerine çıktığını söyledi.

"Büyüme beklentileri hala kötümser ve yatırımcıların net yüzde 50'si önümüzdeki 12 ay boyunca küresel ekonominin daha zayıf olmasını bekliyor. Ekonominin sert bir iniş yapacağına dair endişeler artıyor ve eylül ayında yüzde 21 olan katılımcı oranı bu ay net yüzde 30'a yükseldi. Aynı zamanda, "Goldilocks" senaryosunun yumuşak inişi temel durum olmaya devam ediyor" değerlendirilmesini yapan Hartnett ve diğer analistler "hisse senedi piyasası ile büyüme beklentileri arasında süregelen bir kopukluk" olduğunu savundu.

Anket sonuçlarına göre, yatırımcıların çoğunluğu hala Fed'in faiz artırım döngüsünü tamamladığına ve tahvil getirilerinin önümüzdeki 12 ay boyunca düşeceğine inanıyor.

Katılımcıların yarısından fazlası dördüncü çeyrekte hisse senetlerinde yılsonu rallisi bekliyor.

Varlık dağılımı açısından, fon yöneticileri hisse senetlerinde nötr kalmaya devam etti, ancak Ekim ayında Euro bölgesi hisse senetlerinden Eylül 2022'den bu yana en hızlı şekilde ABD hisse senetlerine yöneldi. Hartnett, pozisyon almanın, tahvil getirileri yüzde 5'in üzerine çıkmadığı sürece 4.200 seviyesinin dördüncü çeyrekte S&P 500 için sert bir taban olduğunu gösterdiğini söyledi.

259 katılımcının yer aldığı anket 6 Ekim ile 12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Anketteki diğer bulgular şunlar:

-En kalabalık işlemler uzun büyük teknoloji, kısa Çin hisse senetleri ve uzun Japonya hisse senetleri

-Her üç yatırımcıdan biri ABD/Avrupa Birliği ticari gayrimenkullerini bir kredi olayı için en olası kaynak olarak görüyor

-Anket, Çin'in büyüme görünümüne ilişkin iyimserlikte bir sıçrama olduğunu gösterdi