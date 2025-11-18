BofA: Küresel yatırımcılar kasım ayında hisse ve emtia ağırlıklarını artırdı

Bank of America’nın (BofA) aylık fon yöneticisi anketine göre, küresel yatırımcılar kasım ayında hisse senedi ve emtia pozisyonlarını artırdı.

Hisselerde, Şubat 2025’ten bu yana, emtialarda ise Eylül 2022’den beri en yüksek ağırlıklara ulaşıldı. Ancak nakit seviyelerinin yalnızca yüzde 3,7 olması nedeniyle bu güçlü risk iştahı artık riskli varlıklar için bir "engel" olarak görülüyor.

Banka, piyasadaki mevcut "köpüğün", Fed’in aralık ayında faiz indirimi yapmaması durumunda daha fazla aşağı yönlü düzeltmeye neden olabileceğini belirtti. Gelişen piyasalar ve bankalar, yılın son çeyreğinde olası bir riskten kaçış hareketine karşı en kırılgan varlık sınıfları olarak öne çıkıyor.

Teknoloji hisselerinde yoğunlaşıldı

Anket, teknoloji hisselerinde yoğunlaşmanın arttığını ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 54’ü "Magnificent 7’de uzun pozisyon"u en kalabalık işlem olarak tanımlarken, yüzde 45’i yapay zekâ balonunu en büyük kuyruk riski olarak görüyor. Ayrıca 20 yıl sonra ilk kez yatırımcılar şirketlerin "aşırı yatırım" yaptığını ifade etti; bu durum, özellikle büyük teknoloji şirketlerinin (hyperscaler’lar) sermaye harcamalarını yavaşlatması gerekebileceğine işaret ediyor.

Anket, 7-13 Kasım tarihleri arasında, toplam 475 milyar doları yöneten 172 fon yöneticisiyle gerçekleştirildi.