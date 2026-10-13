BofA: Nokia'da yapay zeka siparişleri güçleniyor, Ericsson için baskı sürüyor

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Nokia'nın ikinci çeyrekte bildirdiği yapay zeka bağlantılı sipariş girişi 2,8 milyar avro olarak kaydedildi. BofA'ya göre rakam piyasa beklentisinin üzerinde geldi. Şirket ilk çeyrekte 1 milyar avro seviyesinde birikmiş yapay zeka siparişi açıklamıştı.

BofA, yapay zeka sipariş girişlerinin 2027'ye kadar çeyreklik bazda 2 milyar avro seviyesine kadar çıkabileceğini öngörüyor. Banka, gelir tarafının da siparişleri izlemesini bekliyor.

Optik ve anahtarlama talebi dengeleyici

BofA değerlendirmesinde veri merkezi anahtarlama ürünleri ve optik ağlara yönelik talebe dikkat çekildi. Yapay zeka altyapısı kuran büyük ölçekli bulut sağlayıcılarının siparişlerinin, radyo erişim ağı teknolojisindeki zayıf talebi dengelemesi bekleniyor.

Kablosuz ekipman tarafında maliyet düşürme önlemlerinin marjı destekleyeceği vurgulandı.

Ericsson için Düşük Performans notu

BofA, Ericsson için Düşük Performans notunu korudu. Gerekçe olarak radyo erişim ağı pazarının yatay seyretmesi gösterildi.

Kuzey Amerika'daki radyo erişim ağı harcamalarındaki gecikmelere ilişkin uyarılar da baskıyı artıran başlıklar arasında yer alıyor. Mastec'in bölgedeki harcamaların ötelenmesine dönük açıklaması, BofA'nın temkinli duruşunu destekledi.