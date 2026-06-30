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BofA, S&P 500'de üç dalgalı geri çekilme bekliyor

Bank of America Teknik Araştırma Başkanı Paul Ciana, yatırımcıların S&P 500'de olası ilave yükselişlere karşı korunma pozisyonu alması ve önümüzdeki aylarda üç dalga halinde gerçekleşebilecek bir geri çekilmeye hazırlanması gerektiğini belirtti.

Haber Merkezi
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BofA, S&P 500'de üç dalgalı geri çekilme bekliyor
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Ciana, endeksin mart ayındaki dip seviyesinden bu yana yaklaşık yüzde 17 yükseldiğini ancak 2 Haziran'daki zirvenin ardından yorulma işaretleri gösterdiğini ifade etti.

S&P 500'ün 6.850 puana kadar gerileyebileceğini öngören Ciana, bu seviyenin mevcut düzeylerin yaklaşık yüzde 7,6 altında bulunduğunu kaydetti.

Ciana, ABD-İran ateşkesinin ardından başlayan rallinin daha dalgalı hale geldiğine, momentumun zayıfladığına ve fiyatların aşırı yükselmiş göründüğüne dikkati çekti.

Geri çekilme riskinin biriktiğini belirten Ciana, temmuz-eylül döneminde daha savunmacı bir yatırım yaklaşımı izlenmesini önerdi.