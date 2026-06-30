BofA, S&P 500'de üç dalgalı geri çekilme bekliyor
Bank of America Teknik Araştırma Başkanı Paul Ciana, yatırımcıların S&P 500'de olası ilave yükselişlere karşı korunma pozisyonu alması ve önümüzdeki aylarda üç dalga halinde gerçekleşebilecek bir geri çekilmeye hazırlanması gerektiğini belirtti.
Ciana, endeksin mart ayındaki dip seviyesinden bu yana yaklaşık yüzde 17 yükseldiğini ancak 2 Haziran'daki zirvenin ardından yorulma işaretleri gösterdiğini ifade etti.
S&P 500'ün 6.850 puana kadar gerileyebileceğini öngören Ciana, bu seviyenin mevcut düzeylerin yaklaşık yüzde 7,6 altında bulunduğunu kaydetti.
Ciana, ABD-İran ateşkesinin ardından başlayan rallinin daha dalgalı hale geldiğine, momentumun zayıfladığına ve fiyatların aşırı yükselmiş göründüğüne dikkati çekti.
Geri çekilme riskinin biriktiğini belirten Ciana, temmuz-eylül döneminde daha savunmacı bir yatırım yaklaşımı izlenmesini önerdi.