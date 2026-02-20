BofA uyardı: Küresel sermaye ABD’den uzaklaşıyor

Bank of America (BofA) stratejisti Michael Hartnett’e göre, ABD hisse senetlerine ilgi uluslararası rakiplerine göre son beş yılın en düşük seviyesinde.

Hartnett, bu yıl küresel hisse fonlarına giren her 100 doların sadece 26’sı ABD piyasalarına yöneldi. Bu oran 2020’den bu yana en düşük seviye olurken, 2022’de zirvede 92 dolara kadar çıkmıştı.

EPFR Global verilerine göre, Avrupa, Japonya ve diğer gelişmiş piyasalardaki fonlar bu yıl toplam 125 milyar dolar giriş çekerken, ABD fonlarına sadece 35 milyar dolar yöneldi.

Hartnett, ABD’nin ticaret politikalarının "yeni bir dünya düzeni" yarattığını savunarak, 2024 sonlarından bu yana uluslararası hisselere daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğini vurguladı.