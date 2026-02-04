BofA ve Goldman Sachs'tan altın ve gümüş tahmini: Risk yüksek

Bank of America’ya (BofA) göre, altın ve gümüş fiyatlarının rekor seviyelerden sert şekilde gerilemesinin ardında,n değerli metaller piyasasında oynaklık yüksek seyretmeye devam edecek. Bankanın izlediği bir oynaklık göstergesine göre, altın fiyatlarındaki dalgalanma 2008 küresel finans krizinin zirve döneminden bu yana görülen en yüksek seviyelere ulaştı. Gümüşteki oynaklık ise, en son 1980 yılında bu ölçekte yaşanmıştı.

Değerli metaller geçen ay spekülatif işlemler, jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bağımsızlığına ilişkin endişelerin etkisiyle güçlü bir yükseliş sergiledi. Ancak bu ralli geçen haftanın sonuna doğru aniden sona erdi. Altın, son 10 yılı aşkın sürenin en sert düşüşünü yaşlarken, gümüş tarihindeki en kötü günlük performansını kaydetti.

Bank of America EMEA emtia işlemleri başkanı Niklas Westermark, tarihsel ortalamalara kıyasla daha yüksek oynaklık ortamının süreceğini, ancak son günlerde görülen aşırı dalgalanmanın ancak yeni bir spekülatif balon oluşması halinde tekrarlanabileceğini söyledi. Westermark, son iki işlem gününde yaşanan sert satışların piyasayı önemli ölçüde temizlediğini ifade etti.

Westermark, altının uzun vadeli yatırım hikâyesinin daha güçlü olduğunu, yüksek fiyatlar ve dalgalanmanın pozisyon büyüklüklerini etkileyebileceğini, ancak yatırımcı ilgisini ortadan kaldırmayacağını belirtti.

"Altın fiyatında yukarı yönlü riskler güçlü seyrini koruyor"

Goldman Sachs, altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmesinde risk dengesinin belirgin biçimde yukarı yönlü olmaya devam ettiğini bildirdi. Banka, Aralık 2026 için ons başına 5.400 dolar seviyesindeki altın tahminine yönelik önemli bir yükseliş riski gördüğünü vurguladı.

Goldman Sachs, ocak ayında gözlenen fiyat oynaklığına ilişkin analizinde ise zamanlamanın, Çin kaynaklı spekülasyondan ziyade Batı merkezli fon akımlarının etkisini yansıttığı ifade etti.

Goldman Sachs, 22 Ocak'ta yayınladığı raporda Aralık 2026 için hedef fiyatını 4.900 dolardan 5.400 dolara çıkarmıştı.