BofA: Yatırımcıların teknoloji hisselerinden kaçışı sürüyor

Bank of America'nın EPFR Global verilerinden derlediği rapora göre, yatırımcılar teknoloji sektöründen çıkmaya devam ediyor.

21 Haziran haftasında teknoloji sektöründen 2 milyar dolar çıktı. Bu, son 10 haftada görülen en büyük sermaye çıkışı oldu.

BofA raporuna göre, ABD hisse senedi fonlarından 5,7 milyar dolar çıktı ve bu son 4 haftada görülen ilk sermaye çıkışı olarak kayıtlara geçti.

Avrupa hisse senedi fonlarından 2,6 milyar dolar çıkarken, gelişmekte olan piyasa fonlarından 300 milyon dolarlık çıkış oldu.

21 Haziran haftasında Japon hisse senetlerine ise 2,4 milyar dolar sermaye girişi gerçekleşti.