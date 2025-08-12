BofA'dan ABD tahvilleri için yeni tahmin
Bank of America (BofA), ABD tahvillerinde getiri tahminlerini düşürdü.
BofA'nın faiz stratejistleri, son ekonomik verilerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) risk değerlendirmesinde bir değişikliğe yol açacağı beklentisiyle Hazine tahvili getirisi tahminlerini düşürdü.
Bu adım, piyasaların Fed'in faiz politikalarına yönelik beklentilerinde yaşanan kaymayı yansıtıyor.
BofA stratejistlerinden Mark Cabana, son ABD verilerinin piyasaların Fed fiyatlamasını ve kendi ABD faiz oranları görüşlerini önemli ölçüde değiştirdiğini belirtti.
Cabana liderliğindeki stratejistler, iki yıllık getiri tahminlerini önceki %3,75'ten %3,5'e düşürdü. Aralık ayı sonunda 10 yıllık getirilerin, önceki %4,5 tahminine kıyasla %4,25 seviyesinde olacağını öngörüyor.