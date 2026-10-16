BofA’dan küresel piyasa analizi: Nakit çıkışı hızlandı, hisse senetlerine talep arttı

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Küresel piyasalardaki para hareketleri, yatırımcıların geçen haftaki tercihlerinde hisse senetlerinin öne çıktığını gösterdi. BofA'nın EPFR verileriyle hazırladığı rapora göre, nakit fonlarında tutulan kaynakların bir bölümü piyasadaki diğer yatırım araçlarına yönelirken hisse senedi fonları güçlü bir sermaye girişi kaydetti.

Nakit fonlarından bir haftada 53,1 milyar dolar çekildi. Hisse senedi fonlarına ise aynı dönemde 64,5 milyar dolar yatırıldı. Böylece hisse senetlerine yönelik haftalık sermaye akışı, küresel fon hareketlerinin en dikkat çekici başlıklarından biri oldu.

ABD ve teknoloji hisselerine milyarlarca dolar

Hisse senedi fonlarına yönelik girişlerde ABD piyasaları önemli pay aldı. ABD hisse senedi fonlarına 39,1 milyar dolar kaynak aktarılırken teknoloji hisselerine odaklanan fonlara 10 milyar dolar giriş gerçekleşti.

Gelişmiş piyasalardaki bu hareketliliğe gelişmekte olan ülkeler de eşlik etti. Bu ülkelerin hisse senedi fonları, geçen hafta toplam 17,7 milyar dolar yatırım çekti. Böylece gelişmekte olan piyasalara yönelik haftalık girişler temmuz ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Çin ve Brezilya öne çıktı

Gelişmekte olan piyasalara yönelen sermayenin dağılımında Çin ve Brezilya dikkat çekti. Çin hisse senedi fonlarına 8,6 milyar dolar, Brezilya fonlarına ise 4,7 milyar dolar giriş kaydedildi.

Söz konusu rakamlar, gelişmekte olan ülke piyasalarına yönelik yatırım akışının geçen hafta belirgin biçimde güçlendiğini ortaya koydu.

Tahvil fonları da kaynak çekti

Fon hareketlerindeki yön değişimi yalnızca hisse senetleriyle sınırlı kalmadı. Küresel tahvil fonları da geçen hafta 11,8 milyar dolarlık giriş sağladı. ABD Hazine tahvillerine yatırım yapan fonlara aktarılan tutar ise 3,6 milyar dolar oldu.

ABD Hazine tahvili fonlarında böylece 16 haftalık kesintisiz giriş serisi devam etti. Veriler, hisse senetlerine yönelik güçlü talebin yanında tahvil piyasalarına yapılan yatırımların da korunduğunu gösterdi.