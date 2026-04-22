BofA’dan TL hamlesi: Carry trade pozisyonu kârla kapatıldı

Bank of America (BofA), Türk Lirası varlıklarındaki “carry trade” stratejisinde önemli bir hamle yaparak, ocak ayında 3 aylık vadeli (forward) kontratlar üzerinden yaptığı işlemde vadenin dolmasıyla dün, pozisyonları kapadığını açıkladı.

Mikhail Liluashvili’nin aralarında yer aldığı BofA stratejistleri tarafından hazırlanan notta, ocak ayında 3 aylık vadeli piyasada dolar/TL paritesi için 46,20 seviyesinden alınan “kısa” pozisyonun spot kurun 44,89 seviyesine ulaştığı salı günü kapatıldığı belirtildi.

Bu işlem, faiz getirisinin yanı sıra kurun vadeli piyasada beklenen seviyeden daha aşağıda kalmasıyla (nominal değer kazancı/yatay seyir) başarılı bir kâr realizasyonu olarak kaydedildi.

Stratejistler, pozisyonun kapatılmasına rağmen Türk Lirası’ndaki temel beklentilerini koruduklarını ifade ettiler.

Notta, "Dolar/TL'nin gelecekte de vadeli piyasa ima edilen seviyelerin altında dengelenmesini bekliyoruz" denilirken, kurun seyriyle ilgili şu uyarı yapıldı:

"Liradaki nominal değer kaybı hızı önümüzdeki dönemde artış gösterebilir."