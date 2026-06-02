BofA'nın kritik göstergesi son zirvesinde: Düzeltme kapıda mı?

Bank of America (BofA), Wall Street'teki iyimserliğin tarihsel olarak sert piyasa düzeltmelerinin öncesinde görülen seviyelere yaklaşmakta olduğu uyarısında bulundu. Bankanın “Sell Side Indicator” göstergesi mayıs ayında yüzde 56,2 seviyesine yükselerek Şubat 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Söz konusu dönem, S&P 500 endeksinin daha sonra 1.000 puandan fazla gerilediği sürecin hemen öncesine denk gelmişti.

Wall Street stratejistlerinin önerdiği hisse senedi ağırlıklarını takip eden gösterge, S&P 500'de yıl içinde görülen yaklaşık yüzde 20'lik yükselişin etkisiyle artış gösterdi. Hisse senedi ve kantitatif strateji uzmanı Victoria Roloff, göstergenin Bank of America'nın yatırımcılara yönelik "haziranda satış yap" görüşünü desteklediğini belirtti.

Banka, S&P 500 için 7.100 puan hedefini korurken, bu seviye cuma günkü kapanışa göre yaklaşık yüzde 7'lik düşüş potansiyeline işaret ediyor.

Bununla birlikte Bank of America, mevcut görünümün panik gerektirmediğini vurguladı. Kurum, piyasa havasını "coşkulu değil ancak daha iyimser" olarak tanımlarken, düzeltme için gerekli koşulların oluşmaya başladığını ifade etti.

Raporda ayrıca yükselişin dar bir tabana yayıldığına dikkat çekildi. Endeksteki yükselişin büyük ölçüde mega ölçekli şirket hisseleri tarafından sürüklendiği, S&P 500'de yer alan birçok şirketin ise endeks performansının gerisinde kaldığı belirtildi.