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BofA Türkiye’de tercih ettiği yatırımı açıkladı

BofA, Türkiye'de kısa vadeli sabit ve TLREF tahvillerini tercih ettiklerini açıkladı.

Haber Merkezi
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BofA Türkiye’de tercih ettiği yatırımı açıkladı
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Bank of America (BofA) Global Research, Türkiye'de kısa vadeli sabit ve TLREF tahvillerini tercih ettiklerini çünkü vadeye kadar elde tutulduklarında carry garantisi sağlandığını belirtti.

Banka geçtiği notta, piyasanın 2025 yılı için tahminleriyle uyumlu olduğunu ve daha fazla indirim veya daha sıkı varlık fiyatlama olasılığının düşük ve TLREF tahvillerinin çok zengin olduğunu kaydetti.

Bankanın değerlendirmesinde, eşit Euro ve dolar sepetine karşı 17 Nisan vadeli 3 ay vadeli TL'de uzun pozisyonlarını koruduklarını belirterek "Bu işlem, bir yatırımcının vadeye kadar elinde tutması durumunda carry'yi kilitlemeye yardımcı olur. TLREF bağlantılı tahviller politika faizimize göre cazip değil ve fiyatları şu anda 100'ün üzerinde" ifadelerini kullandı.

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