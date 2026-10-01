BoJ özeti sonrası yende kayıp derinleşti, ekim artışı fiyatlaması geriledi

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BoJ'un eylül özetinin ardından yen dolar karşısında geriledi ve swap piyasasında ekim sonuna kadar artış olasılığı %20'nin altına indi. Bu oran önceki gün %30'un üzerindeydi. Aralık toplantısına kadar bir artırım ise tamamen fiyatlanmış durumda.

Özetteki şahin ton yeterli görülmedi

Piyasada öne çıkan değerlendirmelere göre, özet metinde sıkılaşma yanlısı ifadeler yer almasına karşın bu ifadeler peş peşe faiz artışı beklentisini güçlendirecek netlikte değil. Paritede 158 seviyesinin aşılması halinde müdahale endişesinin artabileceğine dikkat çekiliyor.

BoJ, eylül toplantısında politika faizini otuz yıla yakın sürenin en yüksek seviyesine çıkardı. Özet metinde enflasyonun hedefi aşma riskinin para politikası tartışmalarında daha fazla ağırlık kazandığı, nötr faiz seviyesinin tahmin edilenden yukarıda olabileceğine dair görüşler, şirketlerin önceki faiz artışlarından sınırlı etkilenmesi ve politika faizinin erken aşamada daha yukarı taşınmasının uygun olabileceği yönündeki değerlendirmeler öne çıktı.

Uzun vadeli tahvil getirilerinde yükseliş

Japon devlet tahvili piyasasında satış öne çıktı. Getiri eğrisinin uzun tarafındaki yükseliş, BOJ'un enflasyonu sınırlamak için yeterince hızlı hareket edip etmediğine yönelik kaygıları yansıttı.

Kur tarafında müdahale fiyatlaması

Yendeki zayıflama sonrası New York seansında yetkililerin kur kontrolü yaptığı yönündeki haberler gündeme geldi. Maliye Bakanlığı verileri ise eylül ayının büyük bölümünü kapsayan dönemde doğrudan döviz müdahalesi yapılmadığını gösterdi.

Fed kaynaklı baskı

ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin geçen ay faiz artırımına oy birliğiyle destek vermesi ve bu yıl bir, gelecek yıl bir ek artırıma işaret etmesi, doları destekleyen unsur olarak öne çıkıyor.

Commonwealth Bank of Australia değerlendirmesinde, BoJ'dan beklenen şahinlik seviyesinin yüksek olduğu ve Fed'in daha şahin duruşu nedeniyle BoJ'a ilişkin faiz beklentilerinin yen için sınırlı destek sağlayabileceği ifade edildi.

Tankan'da güven zirvede

BoJ'un üç aylık Tankan anketinde büyük imalatçıların güven endeksi sekiz yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine çıktı. Ankette enflasyon baskılarının belirgin şekilde güçlendiğine dair sınırlı işaret görüldü. Tankan sonuçlarının ekimde peş peşe faiz artışı ihtimalini azalttığı yorumları öne çıkıyor.