Borsa 3 ayın zirvesinden döndü

Şenay ZEREN

Yurt içi piyasada, Cumhurbaşkanı seçim süreciyle yaşanan yüksek volatilite, yeni kabinenin açıklanması sonrasında da devam ediyor. Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasından sonra; piyasalar Şimşek'e eşlik edecek ekonomi kadrolarında yer alacak isimlerin açıklanmasını takip edecek. Diğer taraftan, Bloomberg'in haberine göre dün Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı için adı geçen Hafize Gaye Erkan ile Ankara'da görüştü.

Borsa İstanbul'da kararsız seyir

Borsa İstanbul, dün günü yüzde 5'in üzerinde primle tamamlarken, haftanın ikinci işlem gününe yatay bir seyirden başladı.

Gün içinde kararsız hareket eden Borsa, 5439 puana kadar değer kazanarak 10 Mart'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. BIST 100 endeksi, sonrasında 3 ayın zirvesinden geriledi ve kapanışta yüzde 0,30 oranında kazançla 5388 puanda işlem gördü.

Bankacılık endeksi ise, negatif ayrıştı. Endekste düşüş gün içinde yüzde 2'nin üzerine çıkarken, kapanışta yüzde 0,46 gerilemeyle 4824 puanda bulundu.

En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Sasa, Koç Holding, Aselsan ve Akbank oldu.

BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,01 değer kaybıyla 5372 puana inerken; bankacılık endeksi ise, yüzde 0,63 gerilemişti.

Dolar ve Euro'da rekor serisi sürüyor

Dolar/TL, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 21,24 TL seviyesinde hareket ederken, yeni güne rekorla başladı. Kur, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 21,7234 TL'ye kadar yükseldi. Dolar, saat 17.45 itibarıyla yüzde 1,13 oranında artışla 21,4999 TL'de işlem gördü.

Euro da tarihinde ilk kez 23 TL'nin üzerini gördü. Euro, sığ piyasada en yüksek 23,3820 TL'ye kadar tırmanırken; şu dakikalarda yüzde 0,54 oranında artışla 23,0617 TL'de hareket ediyor.

Bankalar arası piyasa ile serbest piyasa kurlarındaki fiyatlamada fark ise, şu dakikalarda 36 kuruş. Bankalar arası piyasada dolar kuru 21,49 olurken; serbest piyasada ise dolar/TL 21,85 TL.

Gram altında tüm zamanların zirvesi

Altının gram fiyatı, ons altındaki yatay seyre rağmen, dolarTL'de yaşanan artışın desteğiyle tüm zamanların en yüksek seviyesini 1368 TL'ye taşıdı. Ons altının ve dolar/TL'nin fiyatına göre hesaplanan gram altın, saat 17.47 itibarıyla yüzde 1,02 oranında primle 1354 TL'de alıcı buluyor.

Altının ons fiyatı ise, şu sıralarda yüzde 0,10 oranında düşüşle 1959 dolarda işlem görüyor.

Türkiye'nin CDS'inde düşüş sürüyor

Türkiye'nin kredi ödeyebilme durumunu gösteren ve risk primi olarak adlandırılan beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS), dün 12 Mayıs'tan sonra ilk kez 500 baz puanın altına gerilerken; bugün de düşüşünü sürdürüyor.

Türkiye'nin CDS'i saat 10.53 itibarıyla yüzde 1,64 oranında düşüşle 483,42 baz puanda bulunuyor.

Türkiye'nin kredi risk primi, dün en son işlemlerde 491,47 baz puanda hareket etmişti. Türkiye'nin kredi risk primi, seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla düşüş eğilimine yönelmişti.

Borsada tarihi zirveye doğru fiyatlamalar görülebilir

Onucan Bal - Phillip Capital Araştırma Müdürü

Hafta sonu açıklanan yeni kabinede Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanı olarak yer alması piyasada olumlu algılandı. Haftanın ilk işlem gününü yüzde 5 civarında bir yükselişle tamamlayan BIST-100 Endeksi, 2023 yılı başından itibaren etkili olan ve kabaca 5200 seviyesinden geçen orta vadeli düşüş kanalını da kırdı. Düşüş kanalının kırılması olumlu bir teknik görünüme işaret ederken, 5200 üzerinde kalıcılık korunduğu sürece endekste yükseliş eğiliminin devam edebileceğini değerlendiriyoruz.

Bu durumda 5500 – 5550 aralığı kısa vadeli ilk önemli direnç bölgesi olup, bu bölge üzeri kapanışlar tarihi zirvenin bulunduğu 5705 seviyesi doğru fiyatlamaları beraberinde getirebilir. Seçim öncesinde 4.500’lü seviyelerde bulanan BIST-100 Endeksi bugün 5400 üzerindeki seviyeleri test ediyor. Kısa vade yaşanan güçlü yükselişi dikkate aldığımızda endekste bir miktar kâr satışlarının yaşanabileceği de göz ardı edilmemelidir. Olası düzeltmelerde 5200 seviyesi ilk önemli destek noktası olup, bu seviye altında 5000 puana doğru geri çekilmeler yaşanabilir. 5000 bölgesine doğru olası geri çekilmelerin orta vadeli bakış açısıyla kademeli alım fırsatı oluşturacağı düşüncesindeyiz.

Kâr satışlarına dikkat

Özetle, kısa vadede yaşanan güçlü yükselişlerin ardından endekste olası kâr satışlarının yaşanma ihtimali dikkate alınmalıdır. Ancak endekste yaşanabilecek kısa vadeli soluklanmanın devamında süregelen iskontonun ve ekonomi politikalarına dair normalleşmenin endekste orta vadede yükselişleri destekleyeceği kanısındayız. Getiri – risk profili Borsa İstanbul’da yatırım yapmaya uygun olan yatırımcıların orta vadeli bakış açısıyla oluşturacakları portföylerinde yüzde 50 oranında hisse ağırlığı bulunması, geriye kalan yüzde 50’nin ise altın ve mevduat olarak eşit ağırlıklı tutulması görüşündeyiz.

Son haftalarda Fed’e ilişkin değişken beklentiler ve doların küresel çapta değer kazanması, ons altının baskılanmasına neden oldu. Mevcut durumda 1950 – 1960 dolar aralığında dalgalı bir seyir izleyen altının ons fiyatında önümüzdeki süreçte yeniden 2000 dolar üzerindeki seviyelerin test edilebileceğini ve gram altında yükseliş eğiliminin orta vadede devam edebileceği kanısındayız.