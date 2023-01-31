Borsa 5 bin puanın altını gördü

Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 19,40 puan ve yüzde 0,38 değer kaybederek 5 bin 76 puana gerilerken; sonrasında kayıplarını artırdı. BIST 100 endeksi, gün içerisinde 4 bin 984 puana gerilerken, endeks böylelikle 16 Ocak tarihinden bu yana ilk kez psikolojik seviye olan 5 bin puanın altını gördü. BIST 100 endeksi en yüksek 5 bin 83 puana tırmanırken; saat 11:09 itibarıyla yüzde 1,50 oranında düşüşle 5 bin 19 puan seviyesinde hareket ediyor.

Açılışta, Bankacılık Endeksi yüzde 0,25, Holding Endeksi yüzde 0,40 azalış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 1,12 ve 1,53 oranında değer kaybediyor.

Dün düşüş eğilimini altıncı işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,84 değer kaybıyla 5 bin 96 puandan tamamlamıştı.

Hisse bazlı oynaklıklar artabilir

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesinde yatırımcıların temkinli tutumlarıyla negatif seyrettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde pay vadeli kontratlarda son işlem günü olduğunu hatırlatan analistler, pozisyon taşıma ve kapatma nedeniyle hisse bazlı oynaklıkların artabileceğine dikkati çekti.

Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) ve Almanya'da perakende satışlar başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5 bin 250 puanın direnç, 5 bin ve 4 bin 940 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.