İSTANBUL / EKONOMİ

Cumhurbaşkanlığı seçiminin geride kalmasından sonra, yurt içi piyasalarda hareketlilik devam ediyor. Haftanın dördüncü işlem günü, kur ve altın tarafında rekorlarla başlarken; Borsa İstanbul, 25 Nisan'dan bu yana ilk kez 5000 puanın üzerine çıktı. Türkiye'nin kredi risk primi (CDS) ise, 14 Mayıs ilk tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bu yana ilk defa 600 baz puanın altına gerildi.

Dolar/TL, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 21,03 TL'ye kadar yükselerek yeni rekor seviyesine ulaştı. Kur, saat 13.21 itibarıyla yüzde 0,06 oranında düşüşle 20,7789 TL'de işlem gördü.

Euro/TL tarafında da rekor serisi devam ediyor. Euro, sığ piyasada 22,6666 TL'ye kadar çıkarak tarihi zirvesini yenilerken, şu dakikalarda yüzde 0,88 artışla 22,4563 TL'de hareket ediyor.

Bankalar arası piyasa ile serbest piyasa kurlarındaki fiyatlamada ise, fark kapanmayı sürdürüyor. Şu dakikalarda bankalar arası piyasada dolar kuru 20,79 olurken; serbest piyasada ise dolar/TL 21,07 TL. Böylece bankalar arası piyasadaki fiyat ile serbest piyasa fiyatı arasındaki makas 0,28 TL ile yüzde 1,35 oldu.

Gram altında yeni rekor

Altının gram fiyatı, dolar/TL'de yaşanan değer kazancının etkisiyle tüm zamanların rekor seviyesini 1327 TL'ye yükseltti. Fiyatı dolar/TL ve ons altının değerine göre hesaplanan Gram altın, saat 13.24 itibarıyla yüzde 0,15 kayıpla 1310 TL'de bulunuyor.

Altının ons fiyatı ise, bugün en yüksek 1967 doları görürken, şu dakikalarda yüzde 0,05 değer kaybıyla 1961 dolarda hareket ediyor.

Borsa, 5000 puanın üzerini gördü

4 işlem günü üst üste pozitif kapanış yapan Borsa İstanbul, dün günü kayıpla tamamlarken; yeni güne yükselişle başladı. Borsada sonrasında yükseliş hızlanırken; BIST 100 endeksi, psikolojik seviye olan 5000 puanın üzerini gördü.

BIST 100 endeksi, 4928-5007 bant aralığında hareket ederken, saat 13.26 itibarıyla yüzde 2,15 artışla 4991 puanda işlem gördü. Bankacılık endeksi ise, yüzde 3,26 yükselişle 4415 puanda hareket etti.

BIST 100 endeksi açılışta yüzde 0,85 oranında yükselişle 4928 puanda hareket ederken; Bankacılık endeksi ise, güne yüzde 1,20 artışla 4329 puandan başlamıştı.

En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası, Akbank, Garanti Bankası, ve Astor Enerji oldu.

Türkiye'nin CDS'i 600 baz puanın altında

Türkiye'nin kredi ödeyebilme durumunu gösteren ve risk primi olarak adlandırılan beş yıllık kredi temerrüt takasında (CDS), geri çekilme sürüyor. Türkiye'nin CDS'i 598 baz puana gerileyerek, 14 Mayıs'tan bu yana ilk kez 600 baz puanın altına indi.

Türkiye'nin CDS'si, 23 Mayıs Salı günü 720 baz puana kadar yükselerek 7 ayın zirvesini görmüştü. Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla düşüş eğilimine yöneldi.