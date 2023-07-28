Borsa 7 bine dayandı, CDS düşüşte

Şenay ZEREN

Merkez Bankası (TCMB), Başkan Hafize Gaye Erkan'ın ilk, yılın ise üçüncü Enflasyon Raporu'nda 2023 enflasyon tahminini yüzde 22,3'ten yüzde 58'e çıkardı. Ekonomistler, yeni dönemin ilk enflasyon raporu için 'daha gerçekçi' değerlendirmesinde bulundu. Ardından dün gece Merkez Bankası başkan yardımcılarına Osman Cevdet Akçay, Hatice Karahan ve Fatih Karahan atandı. Ekonomistler ve piyasa profesyonelleri, tecrübeleriyle tanınan 3 ismi de oldukça olumlu karşıladı. Bu sürpriz atamalardan piyasa da memnun görünüyor. Türkiye'nin CDS'i düşerken, borsa yükselişine hız kesmeden devam ediyor.

Borsa İstanbul 7000 puana dayandı

Haftayı değer kazancıyla tamamlamaya hazırlanan Borsa İstanbul, böylelikle 6 haftadır aralıksız yükselerek yılın en güçlü tırmanışını gerçekleştiriyor. BIST 100 endeksi, bugünkü işlemlerde tarihi zirvesini 6992 puana taşıdı ve 7000 puana bir adım daha yaklaştı. Endeks, saat 11.44 itibarıyla yüzde 1,82 yükselişle 6979 puanda işlem gördü.

Bankacılık endeksi de güçlü yükselişini sürdürürken; şu sıralarda yüzde 4,55 oranında artışla 6310 puanda bulunuyor. Endeksteki yükselişte, beklentilerin üzerinde gelen banka kârları ve TCMB tarafında yapılan ve olumlu karşılanan atamalar ile birlikte yabancı girişindeki olası artış etkili oluyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 7000 ve 7100 seviyeleri direnç, 6800 ve 6700 puan destek konumunda bulunuyor.

Dolar/TL'de ılımlı yükseliş var

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 26,93 TL'de hareket ederken, haftanın son işlem gününde en yüksek 26,9870 TL'yi gördü. Ilımlı yükselişine devam eden kur, saat 11.44 itibarıyla yüzde 0,19 artışla 26,9530 TL'de işlem gördü.

Euro/TL ise, gün içinde 29, 6380 TL'de işlem görürken, şu dakikalarda yüzde 0,01 artışla 29,5579 TL'de bulunuyor. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) dün ekonomik zayıflamaya vurgu yapmasıyla Euro/dolar paritesi başlayan düşüşünü sürdürürken, Euro/TL'de baskı altında kalıyor.

Türkiye'nin CDS'i 400 puan sınırında

Türkiye'nin kredi ödeyebilme durumunu gösteren ve risk primi olarak adlandırılan beş yıllık kredi temerrüt takasında (CDS) gerileme sürüyor. Bu düşüşte yeni ekonomi yönetimi ve verdiği mesajlar etkili. Türkiye'nin risk primi, saat 10.24 itibarıyla 415 baz puan olurken, dün Borsa İstanbul kapanış saatinde 425 baz puandaydı.

Son iki günde Türkiye'nin CDS'indeki gerileme 20 baz puanı aşarken, CDS 400 puan sınırına kadar geri çekildi.

Çizilen pozitiflikle yabancı girişleri artabilir

Kudret Ayyıldır - GCM Yatırım Araştırma Müdürü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının enflasyon ile mücadele noktasında önce kademeli faiz artış stratejisi daha sonra da yıl sonu enflasyon beklentilerine yönelik sergilediği rasyonel revizyon, enflasyon ile mücadele noktasında niyet açısından piyasalara önemli mesajlar vermektedir. Seçim sonrasında yüzde 27'li oranlardan 30'lara yaklaşan yabancı yatırımcı oranı artışı da bu değişimin en canlı örneğidir.

Merkez Bankası Başkanı değişimi sonrasında özellikle faiz kararlarında üyelere yönelik gelecek dönemde bir değişim olacak mı hususuna cevap ararken resmi gazetede 3 başkan yardımcısının değiştiği haberi yer almaktadır. Mevcut değişimde yer alan isimlerin piyasa dinamikleri açısından bilirinirliği ve enflasyon ile mücadele konusundaki mevcut mücadelenin güçlü yeni üyelerle pekişme beklentisi gelecek dönemde yabancı tarafındaki girişin de devam etmesini sağlayabilir.

Özellikle son dönemde kur hareketi, enerji maliyeti, ücret artışları gibi önemli kalemlerde oluşan yukarı yönlü eğilim ile enflasyon beklentilerinin önemli oranda yükseldiği bir ortamda yılın başından itibaren daha az getiriye sahip borsamız yılın kalan bölümünde yine enflasyon teması ile daha iyi bir performans sergileyebilir. Bu süreçte hem maliye hem de para politikasındaki değişim ayrıca siyasi arenada ülkeler arası iletişimde çizilen pozitiflik gelecek dönemde yabancı girişlerinin devam etmesi beklentisini artırabilir.