Borsa 8 bin puanı test etti

Merkez Bankası'nın (TCMB) şahin faiz artırımının piyasadaki yankıları devam ediyor. Borsa pozitif seyrini sürdürürken, dolar geçen hafta yaşanan düşüşün ardından daha dengeli görünüm sergiledi. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 386 puan seviyelerinde bulunuyor.

Borsa 8000 puanı aştı

Borsa İstanbul 100 endeksi, tarihinde ilk kez psikolojik seviyesi olan 8000 puanın üzerini gördü. Endeks, gün içi tarihi rekorunu 8008 puana taşırken, kapanış saatinde yüzde 2,92 artışla 7941 puanda hareket etti ve böylelikle kapanış zirvesini de yenilemiş oldu. BIST 100 endeksindeki yükseliş, ulaştırma hisseleri öncülüğünde yaşandı.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 2,56 ve holding endeksi yüzde 1,71 artış kaydederken; gün sonunda sırasıyla yüzde 2,20 ve yüzde 2,63 puanda işlem gördü.

Borsada en çok işlem gören şirket Şişe Cam olurken, onu sırasıyla Türk Hava Yoları, İş Bankası (C), TÜPRAŞ ve Astor Enerji oldu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8000 seviyesi direnç, 7800 ve 7700 puan destek konumunda bulunuyor.

Dolarda sınırlı yükseliş

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününde 26,57 TL'ye kadar yükselirken, Türkiye piyasalarının kapanış saati olan 17.30 itibarıyla yüzde 0,11 primle 26,5631 seviyelerinden işlem gördü. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,36 artışla 28,7135'ten, sterlin/TL de yatay seyirle 33,4350'den satıldı.

Geçen hafta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 750 baz puanla beklentilerin üzerinde artırarak yüzde 25'e çıkarmasının ardından sert düşen dolar/TL, 25,2784 ile 26 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi test etti. Bu seviyeden gelen tepki alımlarının da etkisiyle yükselen dolar/TL haftayı yüzde 2,77 değer kaybıyla 26,3550'den tamamladı.

Küresel piyasalarda veri gündemi yoğun

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada "şahin" adımların çok daha dikkatli atılacağını belirtmesiyle haftaya pozitif bir seyirle başladığını ifade ederek, yoğun makroekonomik veri takviminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Fed'in faiz artırım döngüsünün son bulmuş olabileceği ihtimali ve Çin'de hükümetin hisse alım satımına yönelik damga vergisini düşürmesi yeni haftada risk iştahının güçlü seyretmesine neden oluyor.

Fed Başkanı Powell, uygun olması halinde faiz oranlarını daha da artırmaya hazır olduklarını belirterek, "Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde hedefimize doğru ilerleyeceğinden emin olana kadar politikamızı kısıtlayıcı bir seviyede tutma niyetindeyiz" ifadesini kullanmıştı.