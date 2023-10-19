Borsa 8000 puanın altında

İsrail ve Filistin arasında artan gerginlik ve bölgeye yayılabileceğine yönelik yükselen edişeler tırmanışa geçerken, piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Borsa İstanbul, 8000 puanın üzerinde kalıcılık sağlayamazken, uzmanlar satış baskısının artabileceği uyarısında bulunuyor.

BIST 100 endeksi açılışta, yüzde 0,32 değer kazanarak 7868 puana çıkarken; 7831 - 7931 bant aralığında işlem görüyor. Endeks, saat 11.34 itibarıyla ise, yüzde 0,65 yükselişle 7892 puanda bulundu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7840 ve 7750 seviyeleri destek, 8000 puan direnç konumunda bulunuyor.

Açılışta bankacılık endeksi yatay bir seyir izlerken, holding endeksi yüzde 0,26 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,69 ve yüzde 1,10 oranında primli seyrediyor.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,36 değer kaybıyla 7.842,66 puandan tamamladı.

Tahvil faizlerindeki yükseliş borsaları baskılıyor

Analistler, küresel piyasalarda gözlerin bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara çevrildiğini belirterek, Orta Doğu'da devam eden çatışmalar ve ABD'de tahvil faizlerinin son 16 yılın zirvesine çıkmasının pay piyasalarını baskıladığını söyledi.

Ülkede dün açıklanan veriler, konut inşaatının eylülde toparlandığını gösterdi. Buna göre, ABD'de ağustosta 3 yılın en düşük seviyesine gerileyen konut başlangıçları, eylülde yüzde 7 artarken, inşaat izinleri aynı dönemde beklenenden az düştü.

Ekonominin gücünü koruduğuna işaret eden verilerin ardından Fed'in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağına ilişkin beklentiler güçlenirken, tahvil faizleri yükselişe geçti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 2007'den bu yana ilk kez yüzde 4,9'un üzerine çıktı.

Söz konusu gelişmelerle birlikte, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, daha fazla faiz artırımının gerekip gerekmeyeceğini söylemek için henüz çok erken olduğunu belirtti.