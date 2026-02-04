Borsa, altın, gümüş, dolar: Ocak ayında Türkiye’de en çok hangisi konuşuldu?

İnternet haber siteleri, Yazılı basın ve TV’yi kapsayan 10 bini aşkın kaynağa dayanan MTM Medya Takip Merkezi Analytics sonuçları; yatırım araçlarının medya karnesine ışık tutuyor. İşte geçtiğimiz ay ekonomi gündeminde en çok konuşulan yatırım araçları ve konuşulma oranları.

Medya, yılın ilk ayında en çok borsayı konuştu

Ocak 2026’da hisse senedi ve borsa, 114 bini aşkın medya yansımasıyla yatırım gündeminin ilk sırasında yer aldı. Özellikle internet medyasında 108 binin üzerinde içeriğe konu olan borsa, yeni yılın ilk ayında piyasalara yönelik beklenti, risk ve getiri tartışmalarının merkezinde konumlandı. Dijital mecralardaki bu yoğunluk, yatırım kararlarında anlık veri ve hızlı bilgi akışının belirleyici olduğunu gösterdi.

ABD-İran gerilimi, altını ikinciliğe yükseltti

Altın, yaklaşık 96 bin medya yansımasıyla “En Çok Konuşulan Yatırım Araçları” listesinde ikinci sıraya yerleşti. Altının görünürlüğünde enflasyon beklentilerinin yanı sıra ABD ile İran arasında artan gerilim ve olası savaş endişesi etkili oldu. Jeopolitik risklerin yeniden gündeme gelmesi, altını medyada daha sık “güvenli liman” vurgusuyla birlikte anılan yatırım araçlarından biri haline getirdi.

Konut, değer koruma tartışmalarıyla öne çıktı

Konut/ev yatırımları, 62 binin üzerinde medya yansımasıyla listede üçüncü sıraya yerleşti. Fiyat hareketleri, erişilebilirlik ve talep dengesi, konutun yatırım aracı olarak tartışılmasında belirleyici başlıklar oldu. TOKİ kura çekimleri ve konut kredilerindeki faiz indirimi beklentisiyle birlikte özellikle dijital mecralarda konut piyasasına ilişkin analiz içeriklerinin yoğunluğu dikkat çekti.

Gümüş: Alternatif yatırım olarak yükselişte

Yaklaşık 61 bin medya yansımasıyla gümüş, konuta yakın bir görünürlük sergiledi. Endüstriyel kullanım alanları ve alternatif yatırım aracı olarak konumlanması, gümüşü ekonomi basınının yatırım gündeminde öne çıkan başlıklardan biri haline getirdi.

Döviz ve arsa gündemi istikrarlı!

Döviz (Dolar/Euro), 40 binin üzerinde içerikte yer alarak yatırım gündeminde istikrarlı bir görünürlük sundu. ABD Başkanı Donald Trump’ın, "(Doları) Bir yoyo gibi aşağı veya yukarı hareket ettirebilirdim" şeklindeki açıklaması, kur hareketleri ve makroekonomik gelişmeler, dövizi analiz odaklı haberlerin merkezine taşıdı. Arsa/arazi yatırımları ise ay boyunca yaklaşık 33 bin yansımayla uzun vadeli değer artışı beklentileri üzerinden ele alındı.

Türkiye’ye özgü bir yatırım algısı: Araba

Araba, yaklaşık 19 bin medya yansımasıyla yatırım gündeminde orta sıralarda yer aldı. Küresel ölçekte tüketim aracı olarak değerlendirilen otomobil, Türkiye’de son yıllarda değer koruma ve dönemsel getiri sağlayan bir yatırım aracı olarak da konumlanıyor. Kur etkisi ve ikinci el piyasasına yönelik beklentiler, araba konusunun finansal bir alternatif olarak tartışılmasını sağladı.

Kripto’ya temkinli ilgi!

Kripto paralar, 20 binin altında kalan medya yansımalarıyla daha temkinli bir ilgi alanı sundu. Yatırım fonları ve vadeli mevduat ise Ocak 2026’da medyada en az yer bulan yatırım araçları arasında yer aldı.

MTM Medya Takip Merkezi Raporu, yatırım gündeminin medyada ağırlıklı olarak borsa liderliği, jeopolitik risk kaynaklı güvenli liman arayışı ve Türkiye’ye özgü yatırım davranışları etrafında şekillendiğini ortaya koyuyor. Dijital mecraların belirleyici rolü, yatırım başlıklarının hızla geniş kitlelere ulaştığını gösteriyor.