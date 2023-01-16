Borsa, bankalardaki coşkuyla yükseliyor

Yılın ilk haftalarını sert düşüşler ile geçiren Borsa İstanbul yeni haftaya bankacılık endeksindeki yükselişin öncülüğünde pozitif başladı.

Gün içinde getirisi yüzde 3'ü aşan BİST100 endeksinin yanı sıra bankacılık endeksinde yüzde 3,5'i aşan yükseliş ile mali endeks ile sanayi endeksindeki yüzde 2,5'i bulan getiriler dikkat çekti.

Merkez Bankası'nın hafta sonu bankacılık sektöründe 3 aydan uzun vadeli mevduatta zorunlu karşılık oranlarını sınırlaması bankacılık endeksi açısından olumlu karşılanmışa benziyor. Ancak bu durum şu an tüm sektörde 250 milyon liralık bir artış anlamına geliyor.

Bankacılık sektöründe uzun vadeli TL mevduatta faiz yarışını hızlandıracak olan uygulama vatandaş açısından çok daha olumlu olsa da bankacılık sektörü kaynaklarınca bankalar açısından çok da pozitif değerlendirilmiyor.

BİST100 endeksinde en yüksek pozitif katkı 25.09 puanla THY'den gelirken onu Tüpraş, Koza Altın, Aselsan, Turkcell, SASA, Şişecam ve Akbank izliyor.