Borsa, bankalarla gerilemeye devam etti

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 42,54 puan azalışla 11.046,99 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 43 milyar lira oldu. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 11.016,35, en yüksek 11.093,07 puanı gördü.

Bankacılık endeksi yüzde 0,71, holding endeksi yüzde 0,58 değer kaybetti.

Günün ilk yarısında hizmet endeksi yüzde 0,15 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,19, teknoloji endeksi yüzde 0,32 ve mali endeks yüzde 0,60 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,33 ile inşaat, en çok gerileyen yüzde 1,35 ile iletişim oldu.

Endekste teknik seviyeler

Analistler, ABD'nin büyük şirketlerinin açıkladıkları bilançolarda şirket karlılıklarının beklentilerin altında kalmasıyla artan satış baskısı sonrası küresel pay piyasalarının negatif seyrettiğini belirterek, ABD'de yoğunlaşan bilanço sezonunda şirketlerin finansal sonuçlarının piyasaların yönü üzerinde etkili olduğunu aktardı.

Öğleden sonra ABD'de imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile yeni konut satışlarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 puanın destek, 11.150 ve 11.250 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda gün ortası

İstanbul serbest piyasada dolar 32,8720 liradan, Euro 35,6360 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1,0840, sterlin/dolar paritesi 1,2910 ve dolar/yen paritesi 154,80 düzeyinde seyrediyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,2 artışla 2 bin 414 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,2 yükselişle 80,8 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kâğıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,56, bileşik getirisi yüzde 42,27 seviyesinde gerçekleşti