Borsa, dalgalı günü yüzde 1,28 düşüşle kapattı

Şenay ZEREN

Borsa İstanbul 100 endeksi (BIST 100) haftanın üçüncü işlem gününe yükselişle başlarken, gün içerisinde sert değer kayıpları yaşandı. BIST 100 endeksi'nde kayıp gün içerisinde yüzde 4'ü aştı. Sonrasında toplarlanarak kayıplarının bir kısmını geri aldı.

Endeks, günü yüzde 1,28 kayıpla 5 bin 297 puandan tamamdı. BIST 100 endeksi, gün içerisinde 5 bin 103 puana kadar gerileyerek yaklaşık bir haftanın en düşük seviyesini gördü.

Bankacılık endeksinde kayıp yüzde 5'i aştı

Bankacılık endeksi güne 0,81 oranında değer kazancıyla başladı; ancak sonrasında yönünü aşağı çevirerek kayıplarını derinleştirdi. Gün içerisinde yapılan işlemlerde endeksteki kayıp yüzde 5'in üzerine çıkarken sonrasında toparlanma çabasında ilerledi. Bankacılık endeksi, günü yüzde 3,17 oranında düşüşle 4 bin 460 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul’da neler oluyor?

Onurcan Bal - Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı

Ocak ayının ilk yarısında yaşanan sert satışların ardından, ocak ayının ikinci yarısında toparlanma çabasının etkili olduğu Borsa İstanbul'da; bu hafta yeniden satış baskısının öne çıktığı görülüyor. BIST-100 Endeksi'nde hafta başında önemli bir direnç olarak takip ettiğimiz 5 bin 550 seviyesi test edilirken, bu seviyenin aşılamadığı ve bu direnç seviyesinden satışların geldiğini takip ettik. Hafta içerisinde yeniden volatilitenin artış kaydettiği endekste satışlar derinleşirken, bu taraftaki geri çekilmeleri açıklayacak özel bir haber akışı ya da gelişme bulunmuyor.

Geçen yılki güçlü yükselişlerin ardından yatırımcıların kâr satışları, borsaya yeni gelen yatırımcıların panik satışları ve algoritmik işlemler endekste volatiliteyi artıran gelişmeler olarak sıralanabilir. Yurt içinde 14 Mayıs tarihinde gerçekleşmesi beklenen genel seçime ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, geçen yılki yüksek getirilerin bu yıl tekrarlanmayacağını ve endekste yüksek seyreden oynaklığa karşı dikkatli olunması gerektiğini değerlendiriyoruz.

BIST-100 Endeksi'nde 5 bin 78 – 5 bin aralığı ilk önemli destek bölgesi olup, bu seviye altında satışların teknik olarak devamı beklenebilir. Yurt içinde başlayan 2022 dördüncü çeyrek finansal sonuç dönemi ve açıklanan şirket kârları ilerleyen haftalarda yakından izlenecek olup, şirket ve sektörel bazlı ayrışmaların yaşandığı bir sürece hazırlıklı olunması gerektiğini değerlendiriyoruz.

Oynaklığın yüksek seyrettiği ve sert fiyatlamaların yaşandığı mevcut konjonktürde BIST-100 dışındaki yan hisselere karşı mümkün olduğunca temkinli olunması ve temel görünümü güçlü olan ana hisseler dışına çıkılmaması daha doğru bir strateji olacaktır.